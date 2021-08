Le respect du prince Harry pour la reine empêche Duke de partager des détails «extrêmement dommageables» | Royale | Nouvelles

Selon un expert royal, il est peu probable que le prince Harry révèle des détails royaux intimes dans ses prochains mémoires qui seraient « extrêmement dommageables » pour la reine. Alors que les relations du duc de Sussex avec le reste de la famille royale restent tendues, il entretient une relation chaleureuse avec sa grand-mère et l’a qualifiée de “colonel en chef” lors de son entretien révélateur avec Oprah Winfrey.

Interrogé sur le contenu des mémoires du prince Harry, l’expert royal Mikhaila Friel a déclaré: “Nous devons nous rappeler qu’Harry a beaucoup de respect pour la reine, il est donc très peu probable qu’il y mette quelque chose qui aurait un effet extrêmement dommageable. effet à la reine ou à la monarchie.

“Nous devons nous rappeler que tant d’autres membres de la famille royale ont été impliqués dans des récits ou des biographies sous une forme ou une autre, la princesse Diana a été impliquée dans la sienne, Sarah Ferguson, le prince Charles – ce n’est donc rien que nous n’ayons jamais vu auparavant, pour être honnête.”

Les mémoires du prince Harry devraient être publiées par Penguin Random House fin 2022.

La sortie du livre coïncidera avec l’année du jubilé de platine de la reine, qui verra la famille royale se lancer dans une année de festivités et de tournées de célébration.

Dans un communiqué, le duc de Sussex a déclaré : « J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”

Le livre devrait couvrir son enfance, sa carrière dans l’armée et en tant que royal travaillant, ainsi que sa nouvelle vie avec Meghan Markle en Californie.

Penguin Random House s’est dit « ravi » de publier les mémoires et a décrit le duc comme « l’une des figures mondiales les plus fascinantes et les plus influentes de notre époque ».

Le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de se retirer de la famille royale en 2020 et ont depuis déménagé aux États-Unis.

Au cours d’une interview exclusive de deux heures avec Oprah Winfrey, ils ont détaillé leurs difficultés au sein de la famille royale, notamment en affirmant que le palais avait ignoré les appels de Meghan en matière de santé mentale et qu’un membre de la famille avait fait une remarque raciste à propos d’Archie avant sa naissance.

Cependant, le prince Harry a souligné qu’il entretenait toujours une relation étroite avec sa grand-mère, la reine.

Il a déclaré à Oprah: “J’ai parlé plus à ma grand-mère au cours de la dernière année que je ne l’ai fait pendant de nombreuses années.

“Ma grand-mère et moi avons une très bonne relation. Et une entente. Et j’ai un profond respect pour elle. C’est mon colonel en chef, n’est-ce pas ? Elle le sera toujours.”

Il a également dit à James Corden que la reine avait envoyé un gaufrier à leur fils Archie pour Noël.