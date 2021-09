Solana (SOL)

Le responsable de la cryptographie de Visa s’enquiert de Solana (SOL), PayPal autorise officiellement le trading cryptographique pour les clients britanniques

17 septembre 2021

Le géant des paiements PayPal a annoncé vendredi que tous les clients éligibles au Royaume-Uni peuvent désormais acheter, détenir et vendre des crypto-monnaies, y compris Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC), à partir de leur compte PayPal. .

Alors que PayPal a opté pour les actifs cryptographiques typiques, Visa explore actuellement Solana (SOL). Cependant, pour l’instant, il est lié au stablecoin USDC.

“J’adorerais discuter avec quiconque crée un portefeuille sur Solana qui prend en charge l’USDC et voir comment nous pouvons aider avec les rampes d’accès et de sortie”, a déclaré Cuy Sheffield, responsable de la cryptographie chez Visa.

Plus tôt cette année, le réseau de cartes de paiement avait annoncé son soutien à l’USDC pour régler les transactions. USDC est un stablecoin fondé par le consortium Center de Circle et Coinbase, qui prend en charge plusieurs blockchains, notamment Ethereum, Algorand, Stellar et Solana.

La semaine dernière, Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle, avait partagé « la croissance rapide de l’USDC sur Solana », ce à quoi Sheffield a répondu plus tard : « Incroyable de voir la croissance de l’USDC sur Solana ».

Allaire a parlé de l’approvisionnement de l’USDC sur la blockchain Solana ayant doublé à 2 milliards en seulement une semaine dans son fil.

Outre la crypto-finance et la fintech, l’USDC multichaîne voit une expérimentation sérieuse “pour les paiements et le commerce à l’échelle du consommateur, avec de profondes implications pour l’industrie mondiale des paiements. 2022 va être incroyable sur ce front », avait-il déclaré, ajoutant qu’avec cette architecture permettant une UX transparente pour les consommateurs et les institutions « nous verrons des percées dans les paiements en chaîne, les banques et les marchés des capitaux ».

Outre Solana, Sheffield s’est également renseigné sur les meilleurs portefeuilles non dépositaires optimisés pour la couche 2 d’Ethereum. Les solutions de couche 2 comme Arbitrum et Optimism visent à résoudre l’évolutivité sur le deuxième plus grand réseau, qui a commencé à gagner du terrain récemment.

