Juridique & Réglementaire

Le responsable de la réglementation des valeurs mobilières de Hong Kong appelle à étendre son champ de surveillance à la crypto

AnTy7 septembre 2021

Réprimer le commerce d’actifs virtuels sans licence en raison des pertes énormes subies par les investisseurs.

La Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) parle de sévir contre le trading de crypto-monnaie sans licence afin de renforcer l’éducation des investisseurs.

Liang Fengyi, directeur général adjoint de la Commission, a déclaré mardi qu’à l’avenir, la portée de leur supervision devrait être étendue aux actifs virtuels en raison d’un nombre croissant de fraudes aux actifs virtuels.

Les actifs virtuels ne sont pas des titres ou des méthodes de paiement ; en tant que tels, ils ne relèvent pas de la compétence de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Mais avec de nombreux investisseurs ayant subi d’énormes pertes, l’agence estime qu’elle est obligée d’élargir le champ de la supervision.

Selon la publication locale, Fengyi a noté que tout en développant des crypto-monnaies, il est également nécessaire de sévir contre les transactions de crypto-monnaie sans licence.

La SEC travaillera également avec la police pour lutter contre la fraude par « pompage et vidage » dans le domaine des crypto-monnaies afin d’éduquer le public, a-t-elle déclaré.

Le gouvernement de la ville devrait également proposer un projet de loi qui obligerait les fournisseurs de services à demander une licence, comme partagé en mai. Un tel projet de loi, qui sera proposé lors de la session législative 2021-2022, donnerait à l’agence des pouvoirs sur les prestataires de services d’actifs virtuels.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.