Le responsable de l’accessibilité de Microsoft sur les avantages de réduire le “ fossé du handicap ”

Jenny Lay-Flurrie, responsable de l’accessibilité pour Microsoft. (Photo Microsoft)

Jenny Lay-Flurrie, responsable de l’accessibilité de Microsoft, pense aux handicaps comme beaucoup d’autres ne le sont pas. Ou du moins, pas encore.

La société de logiciels et de cloud basée à Redmond lance mercredi une initiative de cinq ans pour aider à réduire le «fossé du handicap» – ou l’écart entre les ressources et les opportunités disponibles pour les personnes handicapées et celles qui n’en ont pas.

Cela comprend la création de logiciels et de matériel technologiques accessibles aux personnes ayant de vastes capacités physiques et neurologiques, l’augmentation du pourcentage de la main-d’œuvre de Microsoft qui souffre de handicaps, et l’aide aux personnes handicapées à acquérir des connaissances et des compétences professionnelles et à les mettre en contact avec des employeurs.

«Le handicap n’est qu’une partie de l’être humain», a déclaré Lay-Flurrie. «C’est franchement un peu fou pour moi que nous n’en parlions pas autant que nous le devrions dans la société en général, et c’est le plus grand vivier de talents inexploité.»

Les Centers for Disease Control and Prevention estiment qu’un Américain sur quatre souffre d’un handicap, mais la plupart des gens cachent leur handicap physique et / ou neurologique.

L’initiative Microsoft comprend de multiples efforts pour soutenir les personnes handicapées, et Lay-Flurrie en a cité deux qui l’ont le plus excitée. Le premier est la création du Fonds pour les technologies d’assistance à faible coût pour améliorer l’accès aux solutions technologiques qui aident les personnes handicapées, mais qui sont si chères qu’elles sont hors de portée. Lay-Flurrie, qui est sourde en raison de la rougeole infantile et de multiples infections de l’oreille, a noté que ses propres appareils auditifs coûtent 6000 $ pièce.

Deuxièmement, un ensemble de partenariats avec six universités nord-américaines pour mieux soutenir les étudiants handicapés qui poursuivent des études en STIM. L’entreprise n’a pas partagé les coûts de ces programmes.

Microsoft s’attaque aux problèmes de handicap depuis des décennies. Il semble que ce soit la première entreprise de technologie à créer le rôle de CAO en 2010; il y a cinq ans, Lay-Flurrie est devenue la deuxième personne à occuper le poste. En 2018, la société a promis 25 millions de dollars sur cinq ans pour son programme d’intelligence artificielle pour l’accessibilité. En octobre, Microsoft a partagé pour la première fois des données sur l’emploi de personnes handicapées, qui représentent 6,1% de ses effectifs.

Charlotte Dales est fondatrice et PDG d’Inclusively, une startup dotée d’une plateforme de réseautage professionnel qui met en relation les employés handicapés avec les employeurs. Microsoft a été la première entreprise à s’associer avec Inclusively, et Dales salue sa transparence dans cet espace et pour avoir donné l’exemple à d’autres entreprises.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, à droite, s’entretient avec Lay-Flurrie lors du sommet annuel sur les capacités de l’entreprise en 2018.

«Ils construisent tout en gardant à l’esprit l’accessibilité», a-t-elle déclaré, «et la seule façon de le faire est d’avoir cette communauté représentée dans votre main-d’œuvre.»

Mais Lay-Flurrie reconnaît elle-même qu’il reste un travail énorme à faire pour autonomiser les personnes handicapées. Seuls 33% des Américains handicapés en âge de travailler avaient un emploi, selon les données 2020 du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Ce nombre est de 76% pour les personnes non handicapées.

Nous avons récemment discuté avec Lay-Flurrie de ses réflexions sur les handicaps et leur intersection avec la technologie, Microsoft et le personnel. Voici quelques-unes de ses pensées:

Embrassez la langue

«Je ne veux pas entendre des« capacités spéciales », des« capacités diverses »ou des« capacités différentes », c’est un handicap. Nous sommes fiers de notre identité. Les personnes handicapées y arrivent une fois qu’elles voient qu’elles vont être soutenues et que leur handicap ne sera pas perçu comme [a negative] – ça va être vu comme une force et, pour moi, l’expertise que c’est.

L’accessibilité dès le départ

«Nous devons ‘passer à gauche’. Ce que je veux dire par là, c’est que cela doit être plus tôt dans le cycle de développement – vous devez apporter l’expérience vécue des personnes handicapées dès le départ. Et si vous le capturez là-bas, l’accessibilité ne devient pas quelque chose que vous corrigez lorsque vous essayez de lancer votre site Web ou un produit. Vous ne devriez jamais être en mode de correction; cela devrait faire partie de votre conception. »

Encourager l’utilisation des outils disponibles

«Dans Office, nous touchons littéralement des milliards d’e-mails et de documents chaque jour. Et nous avons cette capacité, juste à côté de la vérification orthographique, appelée vérification d’accessibilité. Et il est sous-utilisé – n’importe qui a le potentiel d’envoyer un document que tout le monde peut lire, mais vous devez appuyer sur le bouton. Et nous savons que très peu de gens appuient sur les boutons…

Nous avons fixé un objectif, portons cela à 25% de notre base d’utilisateurs. Nous nous sommes fixé pour objectif d’atteindre 50 millions d’utilisateurs au cours de l’année prochaine. »

Le nombre de personnes handicapées augmente et inclut la neurodiversité

«Vous avez l’impact du COVID long et de la santé mentale, qui a augmenté de près de 1000% d’une année sur l’autre en termes de dépistage de l’anxiété et de la dépression uniquement, vous regardez l’intersectionnalité [with race, gender, sexual identity, etc.]… Quand vous regardez nos clients maintenant et où en sera-t-il dans cinq ans, nous pensons vraiment que ce sera un segment en croissance et qu’il aura beaucoup plus de besoins…

«Le handicap est quelque chose que vous pouvez obtenir sur une base temporaire. Cela peut être un concert situationnel. Vous pouvez être coincé dans une pandémie et ne pas avoir tout ce dont vous avez besoin et avez besoin pour passer au grossissement, pour agrandir les choses sur votre écran ou vos sous-titres car la qualité audio est un peu [poor] – c’est situationnel ou cela peut être permanent.

Avantages de base

«Alors que nous avons commencé à partager et à parler d’accessibilité avec nos clients, cela a ouvert les portes à des relations plus profondes. Nous avons vu des clients qui ont acquis nos produits sur le dos de l’accessibilité, donc oui, il y a un coup absolu sur la ligne du bas. “

Lay-Flurrie a également cité une étude de 2018 qui a identifié 45 grandes entreprises américaines sur 140 comme chefs de file dans l’emploi et l’inclusion des personnes handicapées. Ce sous-ensemble avait des revenus, un bénéfice net et des marges bénéficiaires nettement plus élevés.