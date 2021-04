Le responsable de l’équipe d’Alfa Romeo explique la difficulté de la logistique dans Covid-hit F1

Le directeur de l’équipe Alfa Romeo, Beat Zehnder, a parlé de la quantité de cerceaux logistiques à travers lesquels les équipes doivent sauter régulièrement, ce qui a été encore plus exacerbé pendant la pandémie de Covid-19.

Zehnder est responsable de la réservation des vols et des hôtels pour les voyages de l’équipe, y compris jusqu’à 80 employés pour chaque week-end de course, et organise le transport du fret de l’équipe d’un circuit à l’autre.

Peut-être étonnamment, il dit que la préparation des courses en Europe peut être plus difficile que les courses «flyaway» à travers l’Amérique et l’Asie – en particulier dans les calendriers de courses à double ou triple tête.

«Normalement, début décembre, avant de partir en vacances de Noël, vous effectuez toutes les réservations de vols et d’hôtels jusqu’à la fin septembre de la saison suivante. Maintenant, je viens de réserver tout le chemin pour Barcelone », a déclaré Zehnder à Auto Motor Und Sport. «Dans le passé, cela m’aurait terriblement frappé à l’estomac que nous réservions si peu. Aujourd’hui, vous devez vivre avec. »

Avec la pandémie ruinant les plans normaux de réservation d’hôtels et de vols bien avant le début de la saison, la nature changeante du calendrier actuel signifie que les équipes doivent être beaucoup plus de dernière minute dans leur approche, ce qui ajoute aux niveaux de stress déjà élevés de voyager autour du monde.

Par exemple, des représentants du Nürburgring ont déclaré qu’ils seraient intéressés à organiser à nouveau une course cette année si une place se libère.

Mais plutôt que de réserver des vols en classe économique standard pour son équipe cette année, Zehnder et Alfa ont trouvé un moyen astucieux de contourner le problème: «Nous travaillons avec Edelweiss, une filiale de Swiss [Air]et affrétez un avion complet à chaque fois. La charte n’est actuellement pas beaucoup plus chère que les vols économiques normaux.

«C’est une situation gagnant-gagnant entre le fournisseur et nous. Nous avons besoin de vols et ils ont besoin d’heures de vol pour que leurs pilotes et leur équipage conservent leur licence. Mais nous ne le faisons pas simplement parce que c’est pratique, mais nous sommes également dans une bulle à l’époque de Covid.

«L’avion pour Bahreïn [for winter testing] était un A320, qui était bien sûr entièrement rempli de sièges économiques. Normalement, certains employés sont autorisés à voyager en classe affaires avec nous. Donc, en fin de compte, l’affrètement n’était pas plus cher que ce que les vols réguliers nous auraient coûtés.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

Se déplacer entre les courses en Europe présente de nouveaux défis en ayant à déplacer les voitures par camion et, avec un double en-tête à venir au Portugal et en Espagne, les délais raccourcis signifient que les équipes ont la dépense supplémentaire d’embaucher plus de chauffeurs pour déplacer leur fret.

«En principe, les en-têtes doubles et triples sont pires en Europe qu’à l’étranger», explique Zehnder. «Dans les courses outre-mer, c’est parce que vous voyagez un peu plus longtemps, mais en Europe, vous avez besoin de plusieurs chauffeurs pour les camions car vous devez passer sans interruption.

«La distance entre les deux circuits est de 1 300 kilomètres. Vous avez besoin de trois pilotes chacun pour traverser sans interruption. Donc, avec 20 camions, vous devez employer 60 chauffeurs, qui doivent tous être testés par Covid.

«Mais il ne peut y avoir que deux conducteurs dans un camion à la fois. Vous organisez donc des bus de couchage avec des cabines qui roulent en parallèle. Sur le plan logistique et organisationnel, l’Europe représente un effort beaucoup plus important. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!