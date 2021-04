Le responsable de l’IA chez Google démissionne, signalant une potentielle sortie massive après la controverse de Timnit Gebru

Le conflit interne de Google avec son équipe d’IA se poursuit. La société a été critiquée pour la façon dont elle a géré le retrait de deux de ses meilleurs chercheurs en IA, Timnit Gebru et Margaret Mitchell. Après avoir rejeté un article que Gebru a co-écrit critiquant une partie de l’IA que Google utilise dans ses meilleurs téléphones Android, la société l’aurait licenciée, puis des mois plus tard, Mitchell qui soutenait activement Gebru. Il semble que Google perd un autre de ses chercheurs en IA, et cela pourrait signaler un exode massif de l’entreprise.

Selon Bloomberg, Samy Bengio, qui travaille chez Google depuis 2007, vient de présenter sa démission de l’entreprise. Bengio a supervisé l’équipe d’éthique de l’IA et des centaines de chercheurs en IA sous Google Brain, du moins jusqu’à récemment. Suite à la controverse du licenciement de Timni Gebru et plus tard de Margaret Mitchell, Google a restructuré son équipe d’IA sous la direction de Marian Croak, ce qui a réduit les responsabilités de Bengio au sein de l’équipe.

Bengio a écrit dans un e-mail qu’il attendait avec impatience sa prochaine opportunité:

Bien que j’attends mon prochain défi avec impatience, il ne fait aucun doute que quitter cette merveilleuse équipe est vraiment difficile … J’ai beaucoup appris avec vous tous, en termes de recherche sur l’apprentissage automatique bien sûr, mais aussi sur la difficulté mais aussi l’importance il s’agit d’organiser une grande équipe de chercheurs afin de promouvoir une recherche ambitieuse à long terme, l’exploration, la rigueur, la diversité et l’inclusion.

Bengio a soutenu Gebru et Mitchell dans leur lutte contre Google et a exprimé son soutien après le licenciement de Gebru. Il n’est pas le premier à quitter l’entreprise après les conséquences, et Mitchell a noté sur Twitter que son départ ne serait probablement pas le dernier, car les récentes décisions de Google ont conduit les membres de l’équipe à chercher un emploi ailleurs:

Les démissions arrivent maintenant parce que les gens ont commencé à nous interviewer peu de temps après notre licenciement. L’IA responsable / éthique suscite un vif intérêt en dehors de Google. Les personnes avec lesquelles nous avons travaillé ont donc de nombreuses options. Les offres d’emploi ne font que commencer maintenant; plus de démissions sont probables. 😔 – MMitchell (@mmitchell_ai) 6 avril 2021

Google a précédemment déclaré qu’il prévoyait de créer un environnement de travail plus inclusif pour ses employés. Malheureusement, ces changements sont trop peu trop tardifs et se sont produits au détriment de deux chercheurs en IA respectés. Cela met en évidence une des principales raisons pour lesquelles le nouveau syndicat des travailleurs d’Alphabet est si important, car, de toute évidence, l’entreprise ne peut pas apporter de changements significatifs à elle seule. Google pense peut-être avoir résolu ses problèmes à la suite de la controverse autour du départ de Gebru, mais il semble que ses problèmes ne font que commencer.

Le dernier jour de Bengio sera le 28 avril.

