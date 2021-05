Le responsable des élections du GOP de l’Arizona qualifie le message dérangé de Trump à propos de l’audit du comté de Maricopa de “ dérangé ” ⋆ .

La plupart des Américains, ou au moins la moitié, ont toujours compris qu’un pays démocratique ne pouvait survivre que si les gens pouvaient accepter un ensemble de faits établis. En effet, dans chaque dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche sous Obama, le président Obama a toujours répété qu’une presse libre est appelée le «quatrième pouvoir» précisément parce qu’elle fonctionne presque comme une partie du gouvernement. Les gens doivent «savoir» ce qui se passe réellement pour se forger une opinion réelle sur quoi que ce soit.

Le parti républicain éloigne cette vérité depuis longtemps maintenant, mais Trump l’a porté au niveau de Poutine en tant que président. Après que les électeurs ont déposé Trump, il n’a fait qu’empirer. Aujourd’hui, il a publié cette déclaration:

La base de données entière du comté de Maricopa en Arizona a été SUPPRIMÉE! C’est illégal et le Sénat de l’État de l’Arizona, qui dirige l’audit médico-légal, prend les armes. De plus, des sceaux ont été brisés sur les urnes qui détiennent les votes, les bulletins de vote sont manquants et pire. Mark Brnovich, le procureur général de l’Arizona, sera désormais obligé de se pencher sur cet incroyable crime électoral …

Chaque MAGA le croira, ou du moins la plupart, ou du moins le croira suffisamment. Parfois, nous sommes d’avis qu’ils ne se soucient même plus de ce qui est vrai et de ce qui ne l’est pas. Si c’est quelque chose qu’ils peuvent discuter, ils sont assez heureux. La puissance est le seul objectif.

Et c’est faux à cent pour cent, mais vous le saviez. Au moins cette fois, il a été immédiatement qualifié de 100% faux par un républicain qui semble assez malade de cette merde:

Le républicain Stephen Richer a dit que ce n’était pas vrai. «Je regarde littéralement notre base de données d’inscription des électeurs sur mon autre écran. À l’heure actuelle. Nous ne pouvons plus nous livrer à ces mensonges insensés. En tant que fête. En tant qu’Etat. En tant que pays. C’est aussi facilement falsifiable que 2 + 2 = 5. Si nous n’appelons pas ça… »

Nous terminerons la phrase. C’est la fin de la démocratie.

«Nous ne pouvons plus nous livrer à ces mensonges insensés.»

L’enregistreur GOP du comté de Maricopa – un haut responsable des élections en poste à peine 5 mois – dénonce l’affirmation «déséquilibrée» selon laquelle Trump se répand dans les bases de données électorales du comté (le mensonge a commencé avec @ArizonaAudit & Sénat GOP). https://t.co/cBcFUhU6PC – Brahm Resnik (@brahmresnik) 15 mai 2021

Ouais, mais la plupart des MAGA sont contre l’établissement d’enseignement. Qui a dit que les MAGA croient que 2 + 2 = 5 est même faux?

Jésus, ces gens.

