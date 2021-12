Le responsable des notifications d’exposition d’Apple décrit les frustrations du gouvernement américain – .

L’exécutif qui était le responsable des notifications d’exposition d’Apple lorsqu’il dirigeait les initiatives stratégiques de santé de l’entreprise a décrit ses frustrations à essayer de persuader les gouvernements d’adopter la technologie.

Il dit que la situation aux États-Unis reste un gâchis aujourd’hui, et que la plus grande opportunité manquée était une application fédérale de notification d’exposition…

Myoung Cha était à la tête des initiatives stratégiques de santé d’Apple au moment de la création de l’API commune de notification d’exposition Apple/Google. Il a tweeté à propos de ses expériences, disant que c’était l’un des projets les plus excitants sur lesquels il avait jamais travaillé, mais qu’il était extrêmement frustrant d’essayer de persuader les gouvernements et les États américains de l’adopter.

C’était toujours un défi de convaincre quelqu’un que c’était « aussi bon que » la recherche de contacts, ce qui revenait à demander si un e-mail était aussi bon qu’une belle carte de vœux. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes, mais je peux envoyer une belle e-card instantanément à 100 personnes pour obtenir à peu près le même résultat. Le plus grand échec que nous ayons reçu était la raison pour laquelle nous n’autorisions pas les gouvernements du monde entier à utiliser l’API pour collecter une tonne de données sur les utilisateurs qui s’étaient inscrits, car la recherche traditionnelle des contacts fournissait des informations plus précises sur les personnes qui avaient été exposées au cas index. Notre réponse était bien sûr de protéger la vie privée des utilisateurs, car l’identité et la localisation de tous vos amis pourraient être aspirées par un mauvais acteur gouvernemental avec une conception plus centralisée pour créer un graphique social de tous les utilisateurs avec la pandémie comme justification. « Faites-nous confiance, nous sommes le gouvernement » était souvent le refoulement. Mais bien sûr, ce n’était pas une préoccupation théorique, mais quelque chose qui s’est réellement produit à Singapour et en Australie avec des systèmes qui n’adoptaient pas notre approche de préservation de la vie privée.

Il a déclaré que les pays européens étaient les plus ouverts à l’approche et les plus rapides à l’adopter, alors que c’était un travail beaucoup plus difficile aux États-Unis.

La plupart des gens à qui nous avons parlé aux États-Unis ne pouvaient pas être dérangés car ils se levaient des centres d’appels de recherche de contacts [instead] […] Finalement, un patchwork d’États américains a adopté la technologie EN via leurs propres applications ou EN Express. Contrairement à la plupart des pays, il nous manquait une approche fédérale qui pourrait assurer un message et un déploiement uniformes. C’était probablement le plus gros préjudice à l’adoption aux États-Unis. Lorsque les experts en santé publique du CDC et d’autres agences ont demandé des articles que nous avions publiés ou des preuves que nous avions rassemblées montrant que la technologie avait sauvé des vies, je n’ai pu que crier en silence : « elle vient d’être inventée il y a quelques mois ».

Il a dit qu’il avait espéré que la Maison Blanche de Biden serait plus favorable, mais qu’au lieu de cela, l’administration semble penser qu’un programme de vaccination de masse est tout ce qui est nécessaire. Il soutient que trois autres choses sont nécessaires pour nous préparer à long terme.

Le tiercé gagnant des tests rapides de masse, de l’EN et des thérapies orales pourrait être la combinaison fatale contre l’omicron et ses variantes futures. Toute personne qui obtient une EN doit se faire tester immédiatement, isoler/mettre en quarantaine pour interrompre la transmission et accéder rapidement à une thérapie si elle est positive.

