Le responsable d’Instagram dit qu’il va enfin corriger le flux problématique de l’application

Instagram a été soumis à pas mal d’eau chaude ces derniers temps à cause de ses effets sur les utilisateurs, mais au milieu de tout cela, a introduit de nouvelles fonctionnalités visant à aider à protéger les adolescents. Mercredi, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé lors d’une audience au Sénat que la société travaillait à ramener le flux chronologique à son application.

Mosseri a fait cette annonce après que le sénateur américain John Thune l’a interrogé sur la question de savoir si Instagram soutiendrait le fait de donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs flux.

« Sénateur, nous croyons en plus de transparence et de responsabilité, et nous croyons en plus de contrôle », a répondu Mosseri. « C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur une version d’un flux chronologique que nous espérons lancer l’année prochaine… »

Bien que la fonctionnalité ait été mentionnée un peu en passant, c’est un gros problème pour quiconque n’a pas été un fan du flux algorithmique d’Instagram, introduit en 2016. Mosseri a expliqué plus tôt cette année qu’Instagram a remplacé le flux chronologique d’origine de l’application parce que « les gens manquaient 70 % de toutes leurs publications dans Feed, dont près de la moitié des publications de leurs proches. »

Le flux est depuis basé sur un algorithme qui affiche les publications qu’il pense que vous pourriez vouloir voir au lieu de ce qui a été publié le plus récemment. Ainsi, les messages sont généralement affichés en fonction de leur niveau d’importance pour le spectateur, au moins en fonction des images qu’ils aiment et avec qui ils interagissent.

Pourtant, tout le monde n’a pas été satisfait du changement, surtout depuis qu’Instagram a introduit des publications recommandées à partir de comptes que les utilisateurs ne suivent pas.

Cela dit, on ne sait pas quand le nouveau flux sera disponible ni même comment il sera mis en œuvre puisque Mosseri l’a appelé « une version d’un flux chronologique ». Cependant, il semble qu’Instagram offrira aux utilisateurs la possibilité de modifier la façon dont leur flux affiche le contenu.

Cette semaine encore, Instagram a déployé sa nouvelle fonction « Take a Break » pour iOS et les meilleurs téléphones Android, visant à alerter les adolescents de s’éloigner de l’application. L’application se prépare également à introduire davantage de contrôles parentaux début 2022.

