Le responsable du Madhya Pradesh du BJP dit « Brahmans-Baniyas dans mes poches », le Congrès demande des excuses

Le secrétaire général du BJP, P Muralidhar Rao, a déclenché une énorme dispute avec sa déclaration selon laquelle les personnes appartenant aux communautés brahmanes et baniya sont dans ses « poches ».

Rao, responsable du parti du Madhya Pradesh, a été attaqué par le Congrès qui a demandé des excuses au chef du BJP, qui a par la suite affirmé que le parti d’opposition avait « déformé » sa déclaration.

S’adressant à une conférence de presse ici au siège de l’État du BJP, Rao a déclaré que le parti et ses gouvernements allaient se concentrer particulièrement sur les tribus et les castes répertoriées non pas en tant que banques de votes, mais pour répondre à leurs préoccupations telles que le retard, l’emploi et l’éducation.

Après cela, les journalistes ont demandé à Rao que la perception du BJP était qu’il s’agissait d’un parti politique de « Brahmanes-Baniyas » et il parlait d’un accent particulier sur les SC/ST à un moment où le slogan de la tenue au safran est « sabka saath, sabka vikas » (avec tous, pour le développement de chacun).

En réponse, le leader du BJP, tout en pointant du doigt les poches de sa kurta, a déclaré : « Les brahmanes et les baniyas sont dans mes poches ». « Vous (les médias) nous avez qualifiés de parti brahmane et baniya alors que la plupart des travailleurs et des banques de votes appartenaient à ces sections. »

Rao a déclaré que le BJP s’efforçait de gagner la confiance de toutes les sections de la société. « Quand le nombre de personnes appartenant à certaines sections était plus élevé, les gens disaient que le parti leur appartient. Nous travaillons pour ajouter plus de personnes des sections SC/ST dans notre parti après avoir trouvé leur représentation inférieure. Nous tendons la main à tous et faisons du BJP un parti pour chaque section », a-t-il déclaré.

Rao a déclaré que le BJP n’excluait aucune section, y compris les brahmanes et les baniyas, de sa représentation, mais n’incluait que ceux qui avaient été exclus pour devenir un parti national au sens propre du terme.

Après qu’une vidéo de 6 secondes de la remarque controversée de Rao a fait surface sur les réseaux sociaux et a été partagée par plusieurs dirigeants de l’opposition, le président du Congrès de l’État, Kamal Nath, a fustigé le BJP.

« Dans une déclaration ici, l’ancien CM a déclaré que le BJP avait lancé le slogan » sabka saath sabka vikas « et que le secrétaire général de son parti disait que les brahmanes et les baniyas étaient dans ses poches. C’est une insulte à ces sections car le BJP revendique ses droits sur elles. Quel genre de respect est accordé à ces classes dont les dirigeants ont joué un rôle important dans la construction du BJP ? Les dirigeants du BJP sont devenus arrogants à cause du pouvoir », a-t-il déclaré.

Nath a déclaré que le BJP devrait demander des excuses à ces communautés. « Un parti qui parle de sabka saath, sabka vikas se concentre désormais sur certaines sections pour le pouvoir », a-t-il déclaré.

Plus tard, dans une déclaration vidéo, Rao a déclaré que le Congrès avait l’habitude de « déformer » les faits et les déclarations. « Nous ne faisons pas de discrimination entre les sections de la société. Tous les Indiens devraient participer au développement. Le Congrès a trahi et divisé toutes les sections de la société. Si les ST sont arriérés, la seule raison est que le Congrès leur a fait une injustice », a déclaré le chef du BJP.

