Le responsable principal des ressources humaines de Blizzard est également parti, alors qu’un nouveau rapport accablant apparaît

Activision Blizzard a confirmé qu’un autre supérieur de Blizzard n’était plus avec le studio.

Ancien Tempête De Neige Le président, J. Allen Brack, qui a quitté le développeur cette semaine, n’est pas le seul senior à quitter le studio légendaire. Activision Blizzard a confirmé à Bloomberg que le responsable des ressources humaines, Jesse Meschuk, était également parti cette semaine.

Meschuk était la meilleure personne RH de Blizzard, ayant récemment occupé le poste de vice-président directeur des ressources humaines mondiales du studio. Meschuk a passé 12 ans chez Blizzard.

Juste au moment où la nouvelle du départ de Meschuk commençait à faire le tour, Axios a publié un rapport dépeignant un sombre tableau du service des ressources humaines de l’entreprise, qui, selon un certain nombre d’employés actuels et anciens, a aidé à dissimuler des cas de harcèlement et d’inconduite au travail, et a sapé les rapports des employés portés à il.

Selon le rapport, HR aurait régulièrement protégé les agresseurs, déconseillant dans certains cas aux victimes de prendre d’autres mesures. “Ce n’est pas un combat que vous voulez mener”, aurait dit une personne aux RH.

Le ministère aurait la réputation de ne rien faire. Le rapport décrit également un cas où un gestionnaire « s’est tenu au-dessus » du bureau d’un employé, l’empêchant de partir lors d’une dispute houleuse. Lorsque l’incident a été porté à l’attention des RH, la victime a été informée qu’il ne s’agissait pas de harcèlement, car le responsable « ne vous a pas touché ». Qualifié d’« intouchable », le même manager serait promu et resterait dans l’entreprise.

Cet incident a fait que la victime a été écartée pour une promotion, ce qui a retardé sa progression de carrière.

Dans un autre cas, une autre employée a déclaré que les RH étaient incrédules lorsqu’elle a déclaré avoir été agressée physiquement par un collègue. “Une des choses [the HR rep] a commenté qu’elle était surprise que je ne pleure pas ou que je ne sois pas plus hystérique », a déclaré la victime.

Bien qu’Activision Blizzard ait déclaré à Axios que “si les employés ont des inquiétudes quant à la façon dont les ressources humaines ont traité les réclamations, nous avons d’autres options de signalement, y compris des options anonymes”, le personnel actuel et ancien affirme que les RH n’avaient mis en place aucune mesure pour protéger les victimes.

Le rapport complet mérite d’être lu pour voir comment les choses en sont arrivées là.