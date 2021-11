Le resserrement commence | Place des investisseurs

La Fed va jusqu’au bout… tous les regards sont tournés vers le moment d’une hausse des taux… quand cela pourrait arriver

Eh bien, les choses se sont déroulées comme prévu.

Aujourd’hui, la Fed a officiellement annoncé la fin de son programme d’achat d’actifs de 120 milliards de dollars par mois qu’elle a mis en place depuis juin 2020.

La réduction commence « ce mois-ci », réduisant les achats de 15 milliards de dollars par mois (10 milliards de dollars des bons du Trésor et 5 milliards de dollars des titres adossés à des créances hypothécaires).

Le programme devrait se terminer d’ici l’été. Bien entendu, le comité a laissé la porte grande ouverte à des changements si les conditions l’exigeaient. Extrait de la déclaration du FOMC :

Le Comité juge que des réductions similaires du rythme des achats d’actifs nets seront probablement appropriés chaque mois, mais il est prêt à ajuster le rythme des achats si les changements dans les perspectives économiques le justifient.

Au moment où j’écris mercredi en milieu d’après-midi, les actions se redressent aux nouvelles, rebondissant sur les pertes plus tôt dans la matinée. Cependant, l’action du marché a tendance à être volatile les jours d’annonce, de sorte que les prix pourraient avoir reculé au moment où vous lisez ceci.

***La plus grande histoire pour les marchés et votre portefeuille est la position de la Fed sur l’inflation et les taux

La Fed a déclaré à plusieurs reprises que nos luttes actuelles contre l’inflation sont transitoires. Pendant ce temps, le président de la Fed Jay Powell a souligné que la fin du programme d’achat d’obligations ne signifiait pas le début d’un nouveau cycle de hausse des taux.

Aucun des deux récits n’a changé aujourd’hui.

Voici la déclaration du FOMC sur l’inflation :

L’inflation est élevée, reflétant en grande partie des facteurs qui devraient être transitoires. Les déséquilibres de l’offre et de la demande liés à la pandémie et à la réouverture de l’économie ont contribué à des hausses de prix importantes dans certains secteurs.

Et voici CNBC sur le calendrier des hausses de taux :

Le lien entre les taux d’intérêt et le tapering est essentiel, et la déclaration a souligné que les investisseurs ne devraient pas considérer la réduction des achats comme un signal que des hausses de taux sont imminentes. Sur le calendrier actuel, la réduction des achats d’obligations débutera plus tard en novembre et s’achèvera vers juillet 2022. Les responsables ont déclaré qu’ils n’envisageaient pas de hausses de taux commençant avant la fin de la réduction, et les projections publiées en septembre indiquent une augmentation au plus à venir l’année prochaine.

***Malgré cela, les probabilités suggèrent que nous verrons plus d’une hausse des taux l’année prochaine

L’outil FedWatch du groupe CME nous montre les probabilités d’où seront les taux dans les mois à venir.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, si vous attendez avec impatience juin 2020, il y a une probabilité de 45% d’une hausse des taux d’un quart de point. Il y a une probabilité de 14% d’une hausse d’un demi-point.

Source : outil FedWatch du groupe CME

Et si nous allons jusqu’en décembre 2022, nous voyons une probabilité de 28 % que les taux soient ciblés entre 0,75 % et 1,00 %. impliquant plus d’une hausse de taux (il est hautement improbable que la Fed relève ses taux de plus d’un quart de point à la fois).

Source : outil FedWatch du groupe CME

*** Gardez un œil sur les rendements obligataires dans les prochains jours

Au cours du dernier mois, le marché a envoyé des signaux indiquant qu’il était nerveux à propos de la croissance ainsi que de la politique monétaire.

Un moyen facile de voir cette anxiété est de regarder la « propagation 10-2 ». Il s’agit du « spread » des rendements entre le Trésor à 10 ans et le Trésor à deux ans.

En temps normal, plus vous immobilisez votre argent dans une obligation (le Trésor à 10 ans), plus le rendement que vous exigeriez pour cela est élevé. Le rendement que vous voudriez serait certainement supérieur à ce que vous attendez d’une obligation à court terme (le Trésor à deux ans). Après tout, une obligation de deux ans vous donne beaucoup plus de flexibilité par rapport à un engagement de votre argent pendant 10 ans.

Compte tenu de cela, dans des conditions de marché saines, nous voyons généralement une courbe de rendement « en bas à gauche » à « en haut à droite » avec un écart de 10-2 de taille saine.

Mais lorsque les conditions économiques deviennent troubles et que les investisseurs ne sont pas sûrs du type de conditions économiques et de marché d’investissement en cours, cela peut changer.

Plus précisément, les périodes économiques incertaines ont tendance à aplatir la courbe des taux. C’est parce que les investisseurs vendent souvent des obligations à court terme (ce qui fait grimper les rendements) parce qu’ils veulent être prêts à tout ce qui se passe dans l’économie (pensez « infraction »).

Pendant ce temps, les investisseurs achètent également des obligations du Trésor à 10 ans (poussant les rendements à la baisse) parce qu’ils affluent vers la sécurité relative des États-Unis à 10 ans pour résister à toute tempête qui pourrait frapper (pensez «défense»).

Ci-dessous, nous examinons cet écart de 10-2 au cours de la dernière année.

Il s’est élargi jusqu’au printemps dernier sur la base des espoirs d’un énorme rebond économique. Mais depuis, ça baisse. Et depuis octobre (encerclé), il a fortement baissé.

Source : Données économiques de la Réserve fédérale

Au moment où j’écris, il se situe à 1,10 %. C’est au-dessus de sa moyenne à long terme, donc la valeur elle-même n’est pas un drapeau rouge. Mais sa direction depuis le printemps, ainsi que la forte baisse du mois dernier, reflètent l’anxiété des marchés.

Si nous voyons le spread s’élargir dans les prochains jours, cela signalera une confiance croissante des traders.

Au moment où j’écris, le rendement du Trésor à 10 ans est en légère hausse à la suite de la déclaration de la Fed. Les deux ans ont éclaté brièvement, mais sont maintenant à la baisse.

*** La hausse des taux signifiera-t-elle la fin de ce marché haussier ?

C’est la vraie question pour les investisseurs.

Des taux d’intérêt plus élevés réduisent la valeur actuelle des bénéfices, des dividendes et des flux de trésorerie futurs des entreprises. Tout cela pèse sur le cours de l’action d’une entreprise.

En plus des vents contraires, des taux plus élevés signifient que les actions sont confrontées à une concurrence plus vive de la part des rendements obligataires plus élevés.

Oui, tout cela est mauvais à première vue, mais ce n’est pas uniformément mauvais. Comme nous en avons discuté ici dans le Digest, ce qui détermine le cours d’une action à long terme, c’est l’état des bénéfices d’une entreprise.

Quand ils subissent un coup en raison de taux plus élevés, alors oui, c’est négatif pour le stock. Cependant, certaines entreprises ont la capacité de répercuter certains coûts sur les consommateurs, maintenant ainsi des marges et des bénéfices sains.

Ainsi, des taux plus élevés ne sont pas synonymes de catastrophe pour tous les stocks. Ils soulignent simplement la nécessité d’une plus grande sélectivité dans les actions que vous choisissez.

*** L’investisseur légendaire, Louis Navellier, le dit depuis des semaines, prédisant un marché boursier plus étroit alors que les investisseurs recherchent des sociétés résistantes à l’inflation

La meilleure façon de se positionner dans un environnement de hausse des taux est de se concentrer sur des sociétés ancrées dans la solidité des bénéfices fondamentaux.

C’est la base de toute l’approche du marché de Louis.

Vous voyez, Louis utilise des ordinateurs puissants pour analyser le marché à la recherche des empreintes digitales quantitatives des actions les plus performantes. Et ces empreintes digitales pointent généralement toutes vers un trait sous-jacent…

La force des gains.

Il y a deux semaines, Louis a organisé un événement spécial qui expliquait comment il identifiait les actions avec des bénéfices importants.

Dans son Evènement Project Mastermind, Louis a détaillé son approche du marché basée sur les quantifications. Il s’agit d’un système qu’il a affiné au cours de quatre décennies d’investissement, basé sur un point à retenir : un meilleur investissement passe par une analyse de marché informatisée qui se concentre sur la force fondamentale.

Pour regarder une rediffusion gratuite de la soirée, cliquez ici.

En bout de ligne, avec des hausses de taux d’intérêt en cours, il est temps de réfléchir au positionnement de votre portefeuille pour un nouvel environnement de marché.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg