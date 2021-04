Le restaurant Abundance propose une nouvelle cuisine raffinée aux Grande Dunes de Myrtle Beach ⋆ .

Un nouveau restaurant gastronomique local dans le quartier de Grande Dunes veut apporter l’art français à la scène gastronomique de Myrtle Beach.

Cela semble une petite niche? Le restaurant Abundance n’a pas l’intention de plaire à tous les touristes qui traversent le Grand Strand. Au lieu de cela, le propriétaire William Tyson espère entrer en contact avec la foule croissante de retraités, de golfeurs et de riches hommes d’affaires qui s’installent ou visitent la ville.

En particulier, il souhaite offrir le type d’expérience culinaire de haute qualité que de nombreuses personnes pourraient connaître dans des villes du nord-est comme New York et Boston.

Avec autant de personnes qui s’installent dans le Grand Strand depuis la région de la Nouvelle-Angleterre, qui était déjà une source de touristes de longue date, Tyson a déclaré qu’il pensait pouvoir atteindre un puits inexploité d’affaires potentielles.

Le restaurant est la première entreprise de Tyson pour sa nouvelle entreprise, Artisan Dining Concepts, qui finira par se développer de la gastronomie pour inclure le «délice culinaire» à l’intérieur des galeries d’art.

Le plus récent restaurant gastronomique de Myrtle Beach, «Abundance», ouvre ses portes aujourd’hui dans le centre commercial Grande Dunes Marketplace, près de la 82nd Avenue North à Myrtle Beach. Le restaurant et le bar propose une carte des vins complète et des œuvres d’art originales éclectiques ainsi que des places assises sur la place extérieure. 27 avril 2021.

L’abondance a ouvert ses portes le 28 avril après un mois de rénovations dans l’espace. Il est situé à l’extrémité sud du centre commercial centré autour du US Foods CHEF’STORE. Tyson a déclaré avoir eu du mal au début à trouver le bon emplacement pour le restaurant, mais a découvert par hasard la fermeture du Dunes Bistro, un restaurant local populaire qui a fermé en mars après moins de 18 mois.

“Il y avait un couple qui a été à Grand Dunes pendant 19 ans”, a déclaré Tyson. «Et (la femme) m’a regardé et elle m’a montré de l’autre côté de la rue, parce que Ruth’s Chris est de l’autre côté de la rue, et a dit: ‘Enfin, un restaurant gastronomique local que nous pouvons appeler le nôtre.’ ‘

Contrairement à de nombreux restaurants à travers le pays, y compris dans le Grand Strand, Tyson a déclaré qu’il n’avait pas eu de mal à obtenir tout ce dont il avait besoin pour installer le restaurant. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de coronavirus ont rendu la construction de tout, des maisons aux voitures en passant par les restaurants beaucoup plus difficile.

“J’ai l’impression que c’est plus une bénédiction que de la chance, tu sais?” Dit Tyson. «En quelques semaines, nous sommes passés d’un endroit qui n’avait absolument rien à voir avec ce qu’il a aujourd’hui, et nous l’avons retourné et sommes prêts à cuisiner.

L’abondance n’a pas été à l’abri de tous les problèmes créés par la pandémie. Tyson a eu du mal à trouver des travailleurs. Il a donné des offres d’emploi à plusieurs serveurs, seulement pour qu’ils disparaissent au moment de remplir leurs papiers d’emploi.

«Il y a beaucoup de serveurs mécontents dans d’autres restaurants de haute qualité de la région qui ont tendu la main. Mais ils veulent nous voir ouverts et commencer à prospérer avant de monter à bord », a déclaré Tyson. «Il y a (aussi) beaucoup de gens qui recherchent des emplois qui ne comprennent pas ce niveau de service et qui n’ont aucune idée que ce monde existe.»

Encore à court de serveurs et de lave-vaisselle, Tyson et son partenaire de restauration Colin Stiles serviront non seulement de gérants et d’hôtes nocturnes, mais également de serveurs.

Cela ne dérange pas Stiles, cependant. Après avoir travaillé 10 ans dans le secteur de la restauration, il a dit qu’il aimait le plus connaître les clients plus personnellement, une tâche plus facile à faire à table.

«Je vais devoir attendre des tables et être le directeur général et porter plusieurs chapeaux à la fois», a déclaré Stiles.

Pour la nourriture, Tyson a Joe Palmitessa et John Boulanger, deux chefs de longue date qui mettront en œuvre le menu d’inspiration française. Ce ne sera pas uniquement de la cuisine française, bien qu’il puisse être utile d’obtenir une application de traduction pour certains éléments du menu, comme le Crudo de Beouf ou l’Agneau Persaille.

Tout sur le menu sera fait à partir de zéro. Une partie, comme la sauce bordelaise trouvée sur le filet de bœuf, sera préparée sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, pour obtenir la saveur parfaite, a déclaré Boulanger.

«Notre nourriture peut sembler intimidante, mais c’est vraiment tellement simpliste», a déclaré Boulanger.

«Nous avons quelque chose pour tout le monde ici», a déclaré Tyson. «Peu importe si vous voulez entrer et que vous voulez obtenir un ragu avec une bouteille de vin à 200 $ ou si vous voulez simplement obtenir une bande de New York avec une Bud Light.»

Amener une nouvelle cuisine raffinée à Myrtle Beach ne s’arrêtera pas avec Abundance. Tyson, Stiles, Palmitessa et Boulanger ont déclaré qu’ils prévoyaient de travailler avec l’école culinaire du Horry-Georgetown Technical College pour aider à développer les connaissances gastronomiques dans la région. Le restaurant espère offrir aux étudiants des séminaires sur la cuisine et des visites à Abundance pour les aider à en savoir plus sur le fonctionnement du restaurant.

“Ce que nous aimerions que ce soit, c’est l’empreinte de faire de Myrtle Beach une meilleure ville gastronomique et au lieu de tout ce que vous pouvez manger de la crevette de baie”, a déclaré Tyson.

