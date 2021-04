Les créateurs de South Park et les cerveaux derrière chaque épisode, Trey Parker et Matt Stone sont très friands du restaurant et le fréquenteraient pendant leur séjour dans le Colorado, où le duo créatif s’est rencontré. Dans le passé, les deux ont même pensé à acheter Casa Bonita lors de sa mise en vente. Leur lien avec le restaurant est encore plus fort maintenant, car il fait partie de leur univers de South Park et est important pour le fandom de l’émission.