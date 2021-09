Le restaurant de Delhi qui a refusé l’entrée à une femme portant un sari est maintenant fermé, voici ce qui s’est passé

in

« Chez Aquila, nous accueillons les invités dans tous les codes vestimentaires et croyons en l’honneur de la communauté indienne. Et nous nous excusons pour l’incident » (Photo : Instagram/restaurant Aquila)

Le restaurant Aquila à Ansal Plaza, Delhi, a été fermé à la suite de l’avis de fermeture émis par la South Delhi Municipal Corporation, où une femme se serait vu refuser l’entrée pour avoir porté un sari. L’avis, cependant, ne fait aucune mention de l’incident récent. L’organisme civique aurait confirmé que le restaurant fonctionnait sans licence commerciale de santé et, par conséquent, les opérations ont été interrompues. Un haut responsable du South MCD a confirmé la nouvelle de la fermeture du restaurant le 27 septembre, selon Indianexpress.com.

Selon l’avis, daté du 24 septembre, l’inspecteur de la santé publique a constaté, le 21 septembre lors d’un contrôle, que l’établissement fonctionnait prétendument sans licence de commerce de la santé. Il a en outre allégué que l’endroit fonctionnait dans des conditions insalubres. L’avis signalait également une invasion présumée de terres publiques.

L’avis du service de santé publique de SDMC adressé au propriétaire du restaurant indiquait que l’établissement fonctionnait dans les mêmes conditions le 24 septembre, lorsque l’inspection a eu lieu à nouveau. L’autorité ainsi ordonnée de fermer l’installation dans les prochaines 48 heures sans autre délai ou des mesures appropriées, y compris le scellement, aura lieu.

Le conseiller du Congrès d’Andrews Ganj, Abhishek Dutt, à la lumière de cet incident où une femme portant un sari n’a pas été autorisée à entrer dans le restaurant, a présenté une proposition exigeant une amende de 5 lakh Rs à imposer à tout restaurant, hôtel ou bar qui agit de cette façon contre toute personne portant une tenue indienne traditionnelle.

Il a en outre déclaré que l’endroit fonctionnait illégalement et que l’avis avait été émis à la suite de la question que j’avais soulevée contre la loi.

Plus tôt cette semaine, la vidéo était devenue virale sur Internet où une femme n’aurait pas été autorisée à entrer dans les locaux du restaurant pour avoir porté un sari car elle ne relève pas de la catégorie « décontractée intelligente ».

Alors que la vidéo devenait virale sur Twitter, suivie de trolling et de colère massives, le restaurant a publié une déclaration disant que « Chez Aquila, nous accueillons les invités dans tous les codes vestimentaires et croyons en l’honneur de la communauté indienne. Et nous nous excusons pour l’incident.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.