Le restaurant de Hong Kong commence à accepter le Bitcoin, l’éther et d’autres cryptos comme paiement

L’adoption croissante de la cryptographie a suivi la Chine appelant la BTC et les pièces stables comme des «alternatives d’investissement» et la publication locale parlant des avertissements d’une dangereuse bulle de bitcoins trompeurs.

Un restaurant à Hong Kong accepte désormais les crypto-monnaies comme moyen de paiement.

Cette décision a été prise par le restaurant fusion japonais de Max Levy, Okra Hong Kong, en raison de la faiblesse des affaires pendant la pandémie de coronavirus et des frais bancaires exorbitants dans la ville.

Mercredi, le restaurant a commencé à accepter les paiements en Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Ripple (XRP), BNB et BUSD stablecoin, a rapporté South China Morning Post, un journal de langue anglaise appartenant au groupe Alibaba. L’abandon des liquidités devrait améliorer le bilan. Il a dit,

«Si nous ne gardions qu’une petite partie de nos revenus, même s’il ne s’agit que de 1% de nos revenus mensuels, sous une forme quelconque de crypto, alors oui, c’est un risque que la crypto-monnaie diminue, mais c’est aussi une récompense possible même si ces devises n’augmentent que de 3 ou 4%. »

C’est en perdant l’accès électronique au compte bancaire du restaurant pendant 10 jours parce que le jeton de sécurité que la banque lui avait émis était épuisé et que la banque n’a pas résolu le problème que Levy a décidé d’accepter la cryptographie.

Effectuer les transactions au comptoir, ce que la banque a suggéré, entraîne des frais de 50 $ HK (6 $ US) à chaque fois, et le restaurant effectue plus de 60 transactions sur le compte chaque mois. Il a dit,

«Ici, à Hong Kong, je pense que quiconque a vécu ici et a possédé et exploité une entreprise a certainement dû faire face à plus d’une devise sur une base régulière, qu’il s’agisse de dollars de Hong Kong pour yuan. Donc, je veux dire, il y a toujours un risque impliqué.

Levy s’attend à ce qu’au moins 25% de ses clients, jusqu’à 1000 personnes chaque mois, paient avec des cryptos d’ici la fin de l’année.

Cette crypto-avance est venue juste dans la foulée du rapport du SCMP sur les avertissements d’une dangereuse bulle Bitcoin trompeuse. L’article d’opinion indique que non seulement le secteur unique a rebondi après une série d’accidents et continue d’atteindre de nouveaux sommets, mais qu’il existe également un intérêt institutionnel croissant pour le bitcoin malgré la volatilité intense.

Fait intéressant, la semaine dernière, dans un geste rare et progressif, le vice-gouverneur de la PBOC a qualifié le bitcoin et les pièces stables d ‘«alternatives d’investissement».

«Ce ne sont pas des devises en soi. Et donc le rôle principal que nous voyons pour les actifs cryptographiques à l’avenir, le rôle principal est une alternative d’investissement », a déclaré Li Bo, une première du gouvernement chinois reconnaissant la valeur des actifs des crypto-monnaies.

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.