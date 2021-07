Le restaurant préféré de Delhi, All American Diner, rouvre dans un nouvel avatar sous le nom de Habitat Hub

Alors que le restaurant a fait son retour, l’incertitude persiste quant au sort des autres restaurants de l’établissement. (Photo : Videograb/Facebook @Habitat World, India Habitat Centre)

Le All American Diner, l’un des restaurants les plus populaires de l’India Habitat Center à Delhi et l’un des lieux de petit-déjeuner préférés de la ville, a rouvert aujourd’hui sous un nouvel avatar en tant que Hub Habitat. Un responsable du India Habitat Center a déclaré que le seul changement à apporter était le nom. Tout le reste, y compris le menu, les membres du personnel et le menu restent exactement les mêmes.

Un responsable du India Habitat Center a déclaré que Old World Hospitality, qui dirigeait The All American Diner, avait quitté l’entreprise après l’expiration de son contrat avec India Habitat Center. En conséquence, la gestion du restaurant est maintenant passée au India Habitat Centre. Old World Hospitality a également géré les restaurants réservés aux membres Delhi ‘O’ Delhi et Oriental Octopus et l’établissement ouvert à tous Eatopia.

Le restaurant était le lieu de prédilection pour l’expérience des repas américains, y compris des gaufres, des œufs, des crêpes, des hamburgers, des cafés et des shakes dans une ambiance indéniablement des années 1950 pendant près de 20 ans.

Alors que le restaurant a fait son retour, l’incertitude persiste quant au sort des autres restaurants de l’établissement. L’India Habitat Center et tous les restaurants sur place ont dû rester fermés pendant des mois en raison des fermetures dirigées par Covid-19. Après la sortie d’Old World Hospitality, il y a maintenant des points d’interrogation sur le sort des autres restaurants sur place – qu’ils rouvrent sous un nom différent ou soient fermés. Les responsables du India Habitat Center ont déclaré que Delhi ‘O’ Delhi, un favori des visiteurs, serait le prochain à rouvrir. La date provisoire sera dans quinze jours et ils étaient en train d’élaborer les modalités finales. Le restaurant au sixième étage offre une bonne vue sur la ligne d’horizon éclectique de la ville, y compris une vue dégagée sur les monuments le long de Delhi de Lutyen, en plus d’offrir une cuisine régionale de partout.

