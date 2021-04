Le restaurateur de Minneapolis soupire de soulagement après que le procès Chauvin se soit déroulé sans incident

Comme de nombreux propriétaires d’entreprises du centre-ville de Minneapolis, David Fhima était préoccupé par le potentiel de violence après le verdict du jury dans le procès pour meurtre de George Floyd.

L’été dernier, des pillards et des vandales ont causé près d’un demi-million de dollars de dommages à son restaurant, Fhima’s Minneapolis, pendant les troubles qui ont suivi la mort de Floyd aux mains des policiers de Minneapolis. Certains propriétaires d’entreprise craignaient que même si l’ancien officier Derek Chauvin était reconnu coupable des trois chefs d’accusation de meurtre et d’homicide involontaire coupable en relation avec la mort de Floyd, la célébration pourrait sombrer dans le chaos, offrant une couverture aux personnes qui venaient au centre-ville pour piller et causer des dommages.

Mardi …