Le restaurateur voulait éliminer les pourboires et payer les serveurs « un salaire beaucoup plus élevé », mais ils s’y sont opposés

Le restaurateur Tom Colicchio, juge de la série télévisée «Top Chef», a déclaré à Just the News qu’il soutenait l’augmentation du salaire minimum à 15 $ de l’heure pour les travailleurs à pourboires comme les serveurs, ajoutant qu’il serait personnellement d’accord pour se débarrasser complètement des pourboires. . «

Colicchio est le fondateur de Crafted Hospitality, qui exploite des restaurants haut de gamme à New York, Los Angeles et Las Vegas.

« Tout pour ça, à 100% », a déclaré Colicchio à Washington. « Le salaire minimum fédéral actuel, je pense, est de 7,50 $ l’heure. Vous ne pouvez pas nourrir votre famille avec cela, et donc les entreprises qui paient ce salaire minimum ne font que contribuer à la crise de la faim.

« Et donc vous voulez réduire l’argent qui va, en fait, aux personnes affamées ? Ayons moins de personnes affamées. Comment fait-on cela? Relevons le salaire minimum.

Colicchio était à Washington pour se joindre aux législateurs démocrates pour plaider en faveur de l’adoption d’un projet de loi qui convoquerait une conférence à la Maison Blanche sur l’alimentation, la faim et la nutrition.

Le plan du président Biden visant à augmenter le salaire minimum fédéral national de 7,25 $ à 15 $ l’heure comprend les travailleurs au pourboire. Le salaire minimum fédéral pour les travailleurs à pourboire comme les serveurs de restaurant est de 2,13 $ l’heure.

Le juge « Top Chef » a déclaré que les serveurs de ses restaurants gagnaient actuellement moins de 15 $, sans compter les pourboires qu’ils reçoivent.

« J’ai des restaurants haut de gamme, donc avec les pourboires, ils s’en sortent plutôt bien. Mais si le salaire minimum de 15 $ était généralisé, j’en suis content », a-t-il déclaré. « En fait, je travaille avec des groupes pour mettre fin au salaire minimum à pourboire, tant qu’il y a un terrain de jeu égal et que tous les restaurants le font, super. »

On a demandé à Colicchio si couvrir les travailleurs à pourboire avec le salaire minimum de 15 $ découragerait les clients de laisser des pourboires.

« Je ne pense pas que cela découragera les gens de laisser un pourboire », a-t-il déclaré. « Pour moi, je préférerais me débarrasser complètement des pourboires et payer aux serveurs un salaire beaucoup plus élevé. J’ai essayé de faire ça dans mes restaurants, les serveurs n’étaient pas faits pour ça.

On a demandé à Colicchio s’il pensait que le fait d’exiger des propriétaires de restaurants qu’ils paient tous les employés au moins 15 $ de l’heure entraînerait la fermeture de plus de restaurants, en particulier dans les zones rurales.

« Nous sommes une économie basée sur les gens qui dépensent de l’argent », a-t-il déclaré. « Si vous mettez plus d’argent dans les poches des gens qui ne vont pas économiser, ils vont dépenser de l’argent parce qu’ils sont obligés de le faire. Non, je pense que cela va en fait, vous savez, créer un énorme vent arrière économique si les gens ont de l’argent à dépenser.