Le reste de l’alarmisme enfin démantelé par le triomphe « réussi » de la frontière britannique du Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans un rapport sur les contrôles aux frontières après le Brexit, le NAO a déclaré que ce que le Royaume-Uni avait pu faire était une « réalisation importante ». Il a également noté qu’il n’y avait pas eu de grandes files d’attente à la frontière – comme les Remainers l’avaient craint et prévu.

Cependant, il a averti que le gouvernement n’en ferait peut-être pas assez pour aider les entreprises à faire face aux contrôles aux frontières post-Brexit avec l’UE.

Le rapport a déclaré que le protocole d’Irlande du Nord avait rendu la frontière irlandaise « intrinsèquement difficile », et a exhorté le gouvernement à conclure un nouvel accord pour modifier l’arrangement « rapidement ».

Dame Meg Hillier, présidente de la Commission des comptes publics de la Chambre des communes, a déclaré : « Le rapport d’aujourd’hui constate que le gouvernement a pu faire assez pour éviter les files d’attente tant redoutées à la frontière une fois la période de transition Royaume-Uni-UE terminée. »

Cependant, le NAO a déclaré qu’une grande partie des premiers succès de la réglementation des frontières après le retrait du Royaume-Uni de l’UE reposaient sur des mesures temporaires qui n’étaient « pas durables ».

Les contrôles actuels « ne peuvent pas durer indéfiniment », selon le rapport.

Davantage de contrôles devraient être mis en place progressivement au cours du premier semestre 2022.

Le commerce avec l’UE s’est quelque peu redressé, après avoir chuté de 44% au premier trimestre 2021 – les trois premiers mois après le Brexit.

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a signé une pléthore d’accords de libre-échange avec des pays extérieurs à l’UE, et continue de le faire.

Les exportateurs britanniques vers l’UE étaient toujours désavantagés par rapport aux exportateurs du bloc, selon le rapport, car l’UE avait mis en place un ensemble complet de contrôles aux frontières tandis que le Royaume-Uni avait reporté le faire jusqu’en juillet de l’année prochaine.

Malgré le retard, le groupe d’exécution des frontières et du protocole du gouvernement estime toujours qu’il existe un risque élevé que les entreprises et les transporteurs ne soient pas prêts à subir davantage de contrôles en janvier.

Cela suggère que les problèmes de chaîne d’approvisionnement à la frontière entre le Royaume-Uni et l’UE pourraient s’aggraver en 2022.

Le NAO a imputé cela au gouvernement qui n’avait pas de «plan stratégique» pour les entreprises alors que de nouvelles réglementations étaient introduites.

Seulement 8,5 millions de livres sterling sur les 20 millions de livres sterling mis à la disposition des petites et moyennes entreprises au premier semestre 2021 avaient été demandés au moment de la clôture du programme.

Pendant ce temps, seulement 6,7 millions de livres sterling avaient été versés.

Dame Meg a commenté : « Le déploiement retardé des contrôles complets des importations signifie que les règles du jeu ne sont toujours pas équitables pour certaines entreprises britanniques.

« Quitter l’UE a obligé les entreprises à faire face à plus de paperasse et à des coûts supplémentaires.

« Le gouvernement doit aider les entreprises à s’adapter aux nouvelles règles et mettre en place des contrôles aux frontières qui fonctionnent pour tous. »

Gareth Davies, chef du NAO, a déclaré : « Nous reconnaissons les réalisations importantes du gouvernement, des ministères et des tiers dans la fourniture de la capacité opérationnelle initiale nécessaire à la frontière pour la fin de la période de transition.

« Cependant, cela a été fait en partie en utilisant des mesures provisoires et en retardant l’introduction de contrôles complets des importations.

« Beaucoup plus de travail est nécessaire pour mettre en place un modèle de frontière qui réduit le risque de non-respect des règles commerciales internationales, ne nécessite aucune correction temporaire et est moins compliqué et pesant pour les utilisateurs de la frontière. »