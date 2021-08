Le résultat de l’attribution des sièges du premier tour du WBJEE 2021 est publié sur wbjeeb.nic.in, vérifiez les frais d’acceptation des sièges, la date limite de soumission

in

Le deuxième tour du résultat de l’attribution des sièges WBJEE 2021 devrait être publié le 27 août

Résultat de l’attribution des sièges du premier tour de la WBJEE 2021 déclaré aujourd’hui : Le comité d’examen d’admission conjoint du Bengale occidental a publié le premier tour du résultat de l’attribution des sièges pour le WBJEE 2021. Les étudiants peuvent visiter le site officiel pour vérifier les résultats.

Les candidats peuvent consulter les résultats de l’attribution des sièges de la première ronde de la WBJEE 2021 à l’aide de leur identifiant d’enregistrement et de leur mot de passe.

Résultat de l’attribution des sièges au tour 1 de la WBJEE 2021 : Les étudiants qui ont obtenu une place devront accepter avant de payer les frais provisoires. Ils devront se présenter aux institutions qui leur seront attribuées avec tous les documents pertinents à des fins de vérification le 19 août et du 21 au 24 août.

Comment vérifier l’attribution des sièges du premier tour du WBJEE 2021 : Les étudiants qui ont été attribués dans le cadre de l’attribution des sièges du premier tour de la WBJEE 2021 devront visiter le site Web de la WBJEE. Ils verront un lien « Résultat de l’attribution des sièges WBJEE » sur la page d’accueil, qui redirigera vers une page où les étudiants devront entrer leur numéro de rôle WBJEE 2021, leur mot de passe, ainsi que leur code PIN de sécurité. Le résultat de l’attribution des sièges WBJEE Round 1 peut ensuite être téléchargé pour une utilisation future.

Que faire après l’attribution des sièges du premier tour du WBJEE 2021 : Les étudiants qui se sont vus attribuer des sièges ont trois options : Les candidats satisfaits du siège qui leur a été attribué peuvent « Accepter et geler » l’attribution, puis payer les frais d’acceptation. Ils peuvent alors télécharger la lettre d’attribution et se présenter à l’institut pour vérification. La lettre d’attribution est provisoire et ne sera confirmée qu’après vérification physique par l’institut concerné.

Les étudiants qui souhaitent mettre à niveau leur attribution de siège peuvent cliquer sur l’option de surclassement tout en acceptant le siège. Ils devront alors payer les frais d’acceptation.

Si un candidat ne fait rien, son admission sera reconsidérée au cycle suivant.

Le deuxième tour du résultat de l’attribution des sièges WBJEE 2021 devrait être publié le 27 août. L’inscription au WBJEE pour le conseil de ratissage commencera le 6 septembre. Le WBJEE publiera le résultat de l’attribution des sièges pour le tour de ratissage le 11 septembre .

