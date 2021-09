Le résultat de Russell montre que Williams “pas aussi mauvais que les gens le pensent” · .

Max Verstappen pense que Williams mérite plus de crédit pour les performances de son châssis FW43B après que l’équipe ait pris une deuxième place parmi les trois premiers sur la grille pour la course de ce week-end.

George Russell prendra le départ du Grand Prix de Russie depuis la troisième place sur la grille. Il était auparavant parti deuxième au Grand Prix de Belgique, une place derrière Verstappen.

Russell s’alignera pour la course de demain derrière la McLaren de Lando Norris et Carlos Sainz Jnr pour Ferrari.

“Lando a fait du très bon travail et aussi Carlos, et George, c’est sûr, c’est un très, très bon pilote”, a déclaré Verstappen. “Mais quand on peut faire ce genre de choses, ça montre aussi que la voiture n’est pas si mal [as] les gens pensent.

« Il a marqué des points et il a réalisé de bonnes qualifications également à Spa. Cette voiture n’est pas une Red Bull ou une Mercedes, mais elles ont aussi plus d’ailes et plus d’appui donc naturellement, tout commence à se rapprocher un peu plus. Néanmoins, il a quand même fait un travail incroyable. Mais je pense que les gens doivent comprendre que la voiture n’est pas aussi mauvaise qu’on le pense.

Verstappen partira du fond de la grille après avoir installé une nouvelle unité de puissance sur sa Red Bull. Il a dit qu’il aurait besoin de la fortune de son côté pour repartir avec un bon résultat.

« Tout dépend du premier tour ou de ce qui s’est passé pendant la course », a-t-il déclaré. «Bien sûr, je vais essayer de marquer des points, mais j’ai besoin d’un peu d’aide avec les choses qui tournent un peu mal à l’avant. Mais voyons voir.

Son rival au championnat, Lewis Hamilton, a raté une opportunité vitale de mettre sa voiture en pole position après avoir heurté le mur des stands lors de la séance de qualification et endommagé sa voiture. Verstappen, dont la séance de qualification était terminée à ce moment-là, a été surpris par l’erreur.

« Vous êtes entré plusieurs fois dans l’entrée des stands à ce moment-là, donc je pense qu’il comprendrait à quel point c’est glissant.

« Mais je ne sais pas ce qui s’est passé. J’ai rapidement vu la rediffusion, donc je ne l’ai pas vraiment regardée complètement. Bien sûr, il vaudrait mieux ne pas commettre cette erreur, mais je suppose qu’il le sait aussi lui-même.

