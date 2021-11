Lando Norris dit que le résultat du Grand Prix du Qatar « est vraiment nul » pour lui et son équipe.

Les McLaren Le pilote semblait prêt à marquer de gros points bien nécessaires pour son équipe au Qatar, se classant P4 alors que les tours s’écoulaient.

Alors qu’il était presque inévitable qu’il perde une place face au Red Bull en charge de Sergio Perez, il semblait crucial de terminer devant ses plus proches rivaux au classement, à la fois Ferrari Conducteurs.

Cependant, la catastrophe a frappé avec seulement 10 tours restants, Norris étant l’un des nombreux pilotes à avoir crevé, l’obligeant à s’arrêter et à descendre jusqu’à la 11e place.

Il a finalement réussi à riposter et à marquer quelques points, franchissant la ligne en P9, mais la perte de tant de places lui a fait mal, d’autant plus que lui et son équipe avaient fait un si bon travail.

« Les dernières courses, vous devez accepter que nous avons juste fait quelques erreurs – nous avons juste fait un meilleur travail qu’eux [in Qatar]», a-t-il déclaré selon The Race.

« La voiture était assez forte, je dois la donner à l’équipe, nous avions une bonne voiture aujourd’hui sur les relais de course, encore meilleure que ce à quoi je m’attendais probablement, donc j’en étais très content et j’ai pu attaquer beaucoup avec le auto.

« Nous aurions dû être comme P4. Je pense que si nous avions tout bien fait, nous aurions peut-être pu nous battre pour la P3, mais c’est un défi car Fernando [Alonso] est un coureur, vous ne vous attendez pas à un dépassement facile si j’essayais.

« Nous aurions dû débloquer plus de points que Ferrari et au moins récupérer quelque chose. Je sais qu’ils sont loin et encore plus loin maintenant.

« Ils l’ont fait parce qu’ils le méritaient, et ils étaient là pour la performance, mais quand vous avez des jours comme aujourd’hui, vous ne pouvez rien faire et c’est vraiment nul. »

Quand il pleut, il pleut… notre série de mauvais runs et de malchance s’est poursuivie au Qatar aujourd’hui. Résultat décevant avec Lando en P9 et Daniel en P12 mais on va pousser fort jusqu’au bout. pic.twitter.com/jEgAylLVe9 – Zak Brown (@ZBrownCEO) 21 novembre 2021

Alors que les Ferrari terminent finalement 7e et 8e et que Daniel Ricciardo termine en dehors du top 10, l’écart entre les deux équipes dans la bataille pour la 3e place du championnat des constructeurs est désormais de 39,5 points à seulement deux manches de la fin.

Même ainsi, le directeur de l’équipe Andreas Seidl n’a pas renoncé à combler cet écart et ne le fera pas tant que cela ne sera pas mathématiquement possible.

« C’est une grosse déception pour nous car c’était un week-end où nous aurions pu marquer de bons points », a déclaré l’Allemand.

« Lando a fait une très bonne course. Nous avons raté cette occasion. Ça n’a pas marché dans notre sens, parfois ça se passe comme ça dans le sport.

« Il ne nous reste plus qu’à nous assurer sur les deux dernières courses de continuer à nous battre car tant que ce sera théoriquement possible, nous donnerons tout pour le championnat des constructeurs.

« Et nous voulons simplement terminer sur une bonne note et marquer à nouveau de bons résultats. »