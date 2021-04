Le résultat du test RTPCR dépend de la concentration de la charge virale dans l’écouvillon: Dr Gauri Agarwal, Genestrings Diagnostic

Genestrings affirme qu’il effectue près de 6 000 à 7 000 tests par jour entre leurs deux laboratoires à Delhi.

La deuxième vague de coronavirus en Inde a dépassé tous les records de cas quotidiens et même de décès. Des tests en temps opportun sont l’une des clés d’un traitement efficace contre Covid-19, mais l’augmentation sans précédent du nombre de cas exerce une pression extrême sur les centres de diagnostic et les laboratoires. Genestrings Diagnostics, qui a été fondée en 2017, s’est également diversifiée dans le test du coronavirus pendant la pandémie. Depuis le début du COVID-19, Genestrings a aidé le gouvernement de Delhi à exécuter des tests d’échantillons de COVID-19 dans son laboratoire de Malviya Nagar. Il gère également le premier laboratoire indien de test à l’arrivée 24 heures sur 24 à l’aéroport international Indira Gandhi de New Delhi, proposant des tests RT-PCR à partir de septembre 2020. Il prétend fournir les résultats en 6 heures, l’un des plus rapides du monde. le monde. Genestrings s’est développé au milieu de la pandémie et a enregistré un taux de croissance à quatre chiffres au cours de l’exercice 2020-2021. En conversation avec le Financial Express Online, Dr Gauri Agarwal, fondateur-directeur, Genestrings Diagnostic Center & Seeds of Innocence a parlé de la situation actuelle des tests COVID-19 en Inde et de leurs plans d’expansion. Extraits:

Combien d’échantillons testiez-vous quotidiennement avant la surtension?

Avant la deuxième vague, nous effectuions environ 2 000 tests par jour, combinant les deux laboratoires de Delhi. La charge a maintenant été multipliée par 3 par rapport à la dernière semaine de mars, y compris à la fois la collecte à domicile et les hôpitaux annexes.

Quel était le TAT pour les tests RT-PCR avant la surtension? Qu’est-ce que le TAT maintenant?

Genestrings effectue entre 6 000 et 7 000 tests par jour entre nos deux laboratoires de Delhi. Nous étions le premier laboratoire et toujours le seul laboratoire du pays à offrir un délai d’exécution de 6 à 7 heures (TAT) par test dans notre laboratoire situé au T3, à l’aéroport IGI. Pour notre laboratoire de référence principal, le TAT est de 24 heures.

Le nombre croissant de cas étire-t-il votre capacité de test quotidienne?

Avec la montée en puissance, nous avons amélioré notre capacité au laboratoire de l’aéroport afin de maintenir l’engagement du TAT. Cependant, le téléchargement des données sur les portails gouvernementaux est une étape supplémentaire qui prolonge l’ensemble du processus jusqu’à 48 heures pour les cas négatifs uniquement.

Offrez-vous actuellement des services de collecte à domicile?

Nous fournissons des services de collecte à domicile sur rendez-vous préalable, malgré l’augmentation du nombre de ces demandes et d’échantillons reçus d’autres sources. Cependant, certains jours, nous ne sommes pas en mesure de répondre aux demandes ponctuelles le jour même.

Quelle est la raison du retard dans la livraison des résultats des tests? Y a-t-il un manque à gagner – personnel, équipement, kits, etc.?

À l’heure actuelle, avec la transmission rapide de la maladie, bon nombre de nos techniciens sont également appelés malades. Par conséquent, la main-d’œuvre est une préoccupation, non seulement pour nous, mais je crois pour de nombreux laboratoires d’essais. Cependant, nous ne sommes pas confrontés à une crise dans l’immédiat car nous avions une importante réserve pour nos opérations à l’aéroport IGI, ce qui s’est avéré utile.

Dr Gauri Agarwal, fondateur-directeur, Genestrings Diagnostic Center & Seeds of Innocence

Quelles mesures prenez-vous pour résoudre ce problème?

Nous recrutons un grand nombre de personnes depuis le début de la pandémie – Genestrings a augmenté son effectif de 1125% pendant la pandémie. Nous avons suspendu de nouveaux recrutements pour le moment en raison de la situation, j’espère continuer la séquence une fois que les taux d’infection auront baissé.

Des cas sont apparus où des personnes négatives pour la RT-PCR ne reçoivent un diagnostic de COVID qu’après une tomodensitométrie. Selon vous, quelle en est la raison?

Le résultat du test RT-PCR dépend de la concentration de la charge virale dans l’écouvillon nasopharyngé recueilli pour le test. Cependant, une fois que les symptômes apparaissent, les gens ont paniqué et ont été testés le jour 1 lorsque la charge virale n’est pas si élevée. Idéalement, on devrait se faire tester entre les jours 3 et 5, lorsque la charge virale a le temps de mûrir et que les chances d’un faux négatif sont minimes.

Les mutations auront-elles un impact sur l’efficacité des tests RT-PCR?

Le RTPCR est l’étalon-or des tests COVID et est efficace même avec des mutations comme cela a été vu avec le Royaume-Uni et d’autres souches jusqu’à présent.

Quels sont les changements que vous avez constatés depuis la première vague de COVID jusqu’à maintenant?

Par rapport à la dernière fois, plus de jeunes sont testés positifs cette fois. La dernière fois, la fièvre, la toux sèche et les courbatures étaient les principaux symptômes. Cette fois, il n’y en a presque pas. La plupart se plaignent de sécheresse de la bouche, de problèmes gastro-intestinaux, de nausées, de diarrhée, de rougeur des yeux et de maux de tête. Beaucoup présentent des symptômes bénins, mais plus de personnes cette fois ont besoin d’un apport en oxygène.

Envisagez-vous d’agrandir vos installations de laboratoire?

Nous souhaitons étendre nos opérations à 5 autres villes en Inde au premier trimestre de l’exercice 2021-2022, mais l’exécution dépendra en grande partie de la situation du COVID.

