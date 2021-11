Le résultat final du limogeage de Solskjaer révélé après une réunion critique de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer reste pour le moment l’entraîneur de Manchester United, mais il semble qu’il soit sur le point de connaître son sort après que les détails de la réunion tenue par les responsables du club sur son avenir ont été dévoilés.

La pression a augmenté sur Solskjaer ces dernières semaines. Avant les récentes pauses internationales, il y avait eu des résultats négatifs contre Leicester City, Liverpool et Manchester City. En conséquence, des questions ont été posées au gestionnaire.

Il a conservé son poste pendant la pause, mais ne s’est pas rendu service au retour à l’action. United a subi l’un de ses pires résultats sous Solskjaer lors d’une défaite 4-1 contre Watford samedi.

Cela a incité les propriétaires du club à tenir des pourparlers d’urgence sur l’avenir de Solskjaer en tant que manager. Comme indiqué pour la première fois par le Times, il y a eu une réunion à 19 heures pour discuter de l’entraîneur et de l’éventuelle compensation qui pourrait lui être due.

L’avenir des autres membres de son équipe était également à l’ordre du jour.

Mais selon Sky Sports News, l’issue de la rencontre n’a pas été décisive de toute façon.

Ils rapportent que certains des plus hauts responsables du club ont « perdu confiance » en Solskjaer, qui a été hué par certains des supporters itinérants après le match à Vicarage Road.

Mais le conseil d’administration reste « indécis » sur son avenir. De plus, ils veulent s’assurer qu’ils sont appropriés dans le traitement de toute décision de licenciement.

Le rapport affirme que United ne veut pas limoger Solskjaer à l’extérieur, quel que soit le résultat.

Même si sa position semble de plus en plus intenable, United attend peut-être encore avant de passer l’appel.

Leur prochain match est à Villarreal en Ligue des champions mardi. Il reste à voir si Solskjaer sera toujours à son poste d’ici là.

Son contrat avec Man Utd dure jusqu’en 2024 mais il subit une pression croissante à court terme.

En fait, malgré la mise à jour de Sky, talkSPORT rapporte que Solskjaer fait toujours face au limogeage malgré aucune décision immédiate prise.

Le club n’a pas été en mesure de lui assurer qu’il sera en charge du match de Villarreal. Il y a de plus en plus d’attentes au sein du club qu’il ne le fera pas.

Cependant, toute décision peut être retardée, car le club doit informer la Bourse de New York de toute décision de le licencier. Il ne rouvrira pas avant lundi.

La famille Glazer aurait désigné Zinedine Zidane – sans travail depuis son départ du Real Madrid – comme successeur préféré de Solskjaer.

Dans un avenir plus immédiat, ils pourraient nommer par intérim Darren Fletcher, qui occupe actuellement le poste de directeur technique.

Man Utd négocie la sortie de Solskjaer

Le Times a également mis à jour son suivi de l’histoire. Ils conviennent également que United a décidé de limoger Solskjaer après que le directeur général Richard Arnold a été chargé de négocier les conditions de sa sortie.

Le limogeage du Norvégien devrait coûter à United 7,5 millions de livres sterling à titre de compensation.

Le Manchester Evening News confirme également la nouvelle selon laquelle United se séparera du manager.

Solskjaer a admis après la défaite contre Watford qu’il ne se sentait pas en sécurité dans son travail.

« Je n’ai jamais dit que je me sentais en sécurité – je ne dirai jamais que je me sens en sécurité », a-t-il déclaré. «Je travaille pour le club et avec le club aussi dur que possible avec un excellent personnel et toute conversation entre moi et le club n’est pas pour moi et vous, c’est entre nous.

«Je suis le manager et je vais prendre le flack et prendre la responsabilité – les joueurs travaillent aussi dur qu’ils le peuvent. Les fans sont vraiment déçus, je comprends que nous comprenions tous.

Maintenant, il ne semble plus qu’une question de temps avant qu’il ne rencontre son destin.

