“Le résultat n’est pas celui souhaité mais la performance a été bonne”

15/08/2021 à 19:27 CEST

L’Espagnol Marc Marquez (Repsol Honda RC 213 V) a terminé quinzième, après avoir subi un accident, le Grand Prix d’Autriche MotoGP, mais malgré cela, il s’est dit satisfait et très heureux du résultat.

“L’évaluation que je dois faire aujourd’hui est très bonne, je suis très satisfait de la performance que nous avons eue même si nous n’avons pas pu la terminer avec un bon résultat, mais ces choses arrivent parfois, l’important est que nous ayons été capable de profiter de la course, nous avons pu nous battre avec ceux qui étaient devant et penser et planifier comment les derniers tours pourraient être faits pour lutter pour la victoire “, a assuré le pilote.

“La pluie est tombée et c’était un résultat stratégique… mais nous avons pris la décision la plus sûre, qui était de changer les pneus et de bien finir la course. Il y a eu un pilote qui s’est retrouvé avec des slicks, Brad Binder, que la vérité est qu’il a été très courageux en le faisant, surtout pour ce qu’il a risqué, et cela s’est bien passé “, Marc Márquez a reconnu sincèrement.

“En Aragon j’ai essayé de le faire en 2014 et je suis tombé en l’absence d’un tour et demi, mais Binder aujourd’hui s’est bien passé et nous devons le féliciter car il a beaucoup de mérite”, a reconnu le coureur Repsol. Márquez n’a pas pu répondre sur son niveau actuel “Je ne sais pas comment répondre à cette question, car je ne comprends toujours pas, ni moi ni mon physiothérapeute ce que je ressens.”“Hier j’étais bien, parfait, et aujourd’hui dans la course j’ai été infiltré parce que ça faisait très mal dans le ‘Warm Up’ et je ne sais toujours pas exactement à quel moment j’en suis. Ça passe par des jours et par des moments et surtout par circuits; aujourd’hui je me suis infiltré et j’ai plutôt bien fait pour la course, je n’ai pas ressenti beaucoup de douleur, j’ai ressenti de la fatigue mais pas de douleur”Márquez a expliqué.

“La moto a encore du travail à faire, nous devons continuer à travailler ; aujourd’hui j’ai réussi à être là mais pas comme je le veux, et ce que je veux, c’est gérer la course moi-même, pas qu’ils la gèrent à ma place , et on n’est pas encore prêt. pour ça, mais bon, au final on a essayé plein de choses ces deux week-ends”a expliqué le pilote Repsol Honda.

“Il est vrai que lors de la dernière course j’ai couru avec une moto différente de ce week-end, mais j’ai demandé qu’ils me laissent mettre celle que j’aimais, même si c’était un pas en arrière, nous avons essayé de chercher des choses et aujourd’hui nous avons fait un mélange de nouveauté et de ce que nous avons utilisé cette saison et je pense que nous avons fait un petit pas mais pas assez “, a ajouté l’octuple champion du monde.

“C’est vrai qu’aujourd’hui j’étais fort, avec de très bonnes sensations, et dans les derniers tours, Pecco avait sûrement autre chose, mais pendant un moment, avant qu’il ne pleuve, j’étais comme dans une sorte de ‘Deja vú’ derrière Pecco j’ai vu Le nom de Dovizioso de 2019 et je ne sais pas comment cela aurait fini “a déclaré en souriant Marc Márquez, qui a souligné que “J’aurais fini deuxième ou troisième, mais le podium était déjà un excellent résultat.”“J’ai un très bon sentiment, surtout depuis les qualifications d’hier, que nous avons pu être deuxième ligne, cinquième, et je l’ai dit, ça ne change pas d’un jour à l’autre, nous ne passerons pas de mauvais à gagner des courses “, a-t-il souligné. “C’est un processus, mais le processus se rapproche de plus en plus et je le dis, qu’à chaque fois les sensations sont meilleures et c’est la chose la plus importante pour moi, pour l’équipe et oui, le résultat aujourd’hui n’est qu’un point et ce serait C’est idéal d’avoir la récompense avec un meilleur résultat, mais toute la course à venir sur le sec donne beaucoup plus d’encouragement que pas un bon résultat si ça avait été l’inverse, si ça avait été ça sur le sec il avait souffert et avec le ‘flag to flag’ il avait fait un bon résultat, donc nous sommes sur la ligne “, a-t-il assuré.