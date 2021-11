Le résumé attribue une dizaine de crimes aux policiers de la brigade des stupéfiants de Merida

05/11/21 à 20:58 CET

L’enquête se poursuit dans le cadre de la Opération Minuro-Fish. Le résumé de l’instruction attribue aux policiers nationaux emprisonnés, appartenant au groupe des stupéfiants du commissariat Police nationale de Mérida, plus d’une douzaine de crimes qui équivaudraient à 40 ans de prison, le maximum autorisé par le Code pénal en Espagne. Parmi eux figurent ceux de faux signalement, détention illégale d’armes, trafic de drogue, blanchiment d’argent, divulgation de secrets, infidélité dans la garde de documents, omission de l’obligation de poursuivre le crime, falsification de documents, réception, crimes contre les biens et même torture au poste de police même.

Les quatre policiers de Mérida ils sont toujours en prison et, selon des sources proches du dossier, tous n’auraient pas commis les mêmes crimes, étant l’inspecteur et l’inspecteur adjoint de l’unité qui se voient attribuer le plus haut degré d’implication.

Ses avocats, qui nient les faits, ont fait appel pour que les quatre agents puissent partir sous caution, comme cela s’est produit avec le six détenus emprisonnés à Torrevieja, dont la garde civile de La Garrovilla. Comme le rapporte Canal Estrémadure, ils ont été libéré sous caution comprise entre 6 000 et 8 000 euros.

Pendant, à Mérida l’enquête continue d’avancer avec la prise de dépositions. Ce vendredi, une enquête sur une femme dans l’affaire qui n’est pas liée à la police était programmée, mais elle a finalement été suspendue pour le mardi 9 car elle coïncidait avec un constat judiciaire.

Le 15 novembre, ils devraient témoigner devant le juge sept autres personnes comme blessées par les actions de la brigade des stupéfiants. C’est-à-dire des personnes qui avaient fait l’objet d’une enquête par la police. L’un d’eux, actuellement en prison, a dénoncé victime de torture, d’extorsion et de menaces.

La procédure indique que le La brigade des stupéfiants de Merida faisait partie d’une organisation criminelle depuis au moins 2017, date à laquelle l’enquête commence. Les Affaires Intérieures, qui ont rejoint le dispositif en janvier, contrôlaient et surveillaient les agents par les caméras de sécurité et leurs téléphones portables.

Enfin, le 14 septembre, plus de 20 entrées et enregistrements dans des foyers à Mérida et dans d’autres communes de la province de Badajoz. La Garde civile a localisé et démantelé quatre plantations intérieures de marijuana avec plus de 3 000 plants, un grand nombre d’outils pour leur installation (lampes, halogènes et consoles de climatisation), ainsi que divers véhicules.

L’opération a fait 25 détenus, dont cinq agents de la police nationale (l’ensemble de la brigade des stupéfiants de Merida) et un garde civil de La Garrovilla. Sur les cinq policiers, quatre ont fait usage de leur droit de ne pas témoigner et le juge a décrété la détention provisoire sans caution, et ils ont été transférés à la prison d’Estremera. Le cinquième agent, qui a témoigné, a été relâché sous enquête.