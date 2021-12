Le Resurgent Tottenham d’Antonio Conte se qualifie pour la demi-finale de la Coupe Carabao

Deux équipes avec un désir pressant d’argent se sont rencontrées en quart de finale de la Coupe Carabao au Tottenham Hotspur Stadium et c’est Tottenham, le résurgence d’Antonio Conte, qui a réservé sa place en demi-finale en battant West Ham United 2-1. Les Spurs affronteront désormais Chelsea en demi-finale.

West Ham manquait le talisman Michail Antonio grâce à un test Covid positif tandis que Conte a sonné les changements pour les Spurs après le match nul 2-2 avec Liverpool donnant des départs à Steven Bergwijn, Matt Doherty, Lucas Moura et Pierre Emile-Hojbjerg.

Le Resurgent Tottenham d’Antonio Conte se qualifie pour le dernier carré de la Coupe Carabao

Steven Bergwijn inspire les Spurs à la tête de la première mi-temps

Ce furent des 45 premières minutes typiquement frénétiques avec Tottenham ayant huit tentatives et West Ham sept avec West Ham remportant également 5 corners alors que le déroulement du match allait de bout en bout.

Bergiwjn a dû attendre son temps pour prendre le départ sous Conte, mais il semblait déterminé à saisir sa chance et a vu un tir précoce dévié avant d’ouvrir le score à la 28e minute après avoir joué un joli 1-2 avec Hojbjerg.

West Ham a cependant mis la pression et sans l’éclat d’Hugo Lloris, les Hammers auraient été de retour dans le match ou même en tête avant que Jarrod Bowen ne les ramène à juste titre au niveau. C’était pauvre de Tottenham et Eric Dier, à qui Conte avait fait l’éloge cette semaine, qui a joué le ballon hors de la boîte directement à West Ham et quand le ballon est tombé sur Bowen, il s’est retourné et a passé à la maison devant Lloris qui n’avait aucune chance avec le terminer.

Malgré toute la pression de West Ham, c’est Bergwijn qui a une fois de plus ramené le jeu en faveur de l’équipe locale en récupérant le ballon au bord de la surface et en faisant preuve de rythme, de puissance et de ruse pour atteindre la ligne et traverser pour Lucas Moura qui est rentré chez lui. Moura avait déjà eu les fans des Spurs sur pied lorsqu’il a joué un ballon défensif à Harry Kane qui a été refusé par Alphonse Areola.

La pression de West Ham ne porte pas ses fruits

L’intensité s’est poursuivie en seconde mi-temps, principalement de West Ham alors que Tottenham a commencé à gérer le jeu et était heureux de permettre à West Ham d’avoir la majorité de la possession et a commencé à s’enfoncer de plus en plus au fur et à mesure que la mi-temps avançait. Bowen a de nouveau causé des problèmes et il a heurté une passe de Manuel Lanzini, mais une fois de plus, c’était le Français Lloris à la rescousse car il est sorti rapidement et le danger est passé. Lloris était, sans aucun doute, le plus occupé des deux gardiens et avait besoin de toute son expérience pour garder West Ham à distance, mais Conte est un vainqueur et un maître de la gestion du jeu – bien qu’à seulement 2-1, il ait eu les nerfs dans la foule. . En fin de compte, Tottenham a fait le travail en première mi-temps et tandis que West Ham a fait des efforts, ils ont été frustrés par un gardien vainqueur de la Coupe du monde et un manager gagnant en série.

Conte tirer le meilleur parti des joueurs marginaux

Ce qui a marqué la victoire de Tottenham, ce sont les performances des joueurs marginaux qui n’avaient pas réussi à jouer sous Jose Mourinho, Nuno Espírito Santo et contre NS Mura pour le nouveau patron Antonio Conte. Matt Doherty était solide à l’arrière droit et a réussi à obtenir le genre de postes qui étaient la marque de sa belle forme sous Nuno à Wolverhampton Wanderers. En cas de besoin, il s’est tenu fort et a bloqué les centres de la gauche et a mérité ses applaudissements lorsqu’il a été remplacé tard par Emerson Royal.

La performance exceptionnelle et l’homme du match était Bergwijn. Une grande partie du football se joue dans la tête et la confiance est la clé de la forme. Considérant qu’il n’avait pas joué pour les Spurs de manière significative sous Conte, son attitude était exemplaire et était un signe clair de la demande que l’Italien impose à tous ses joueurs. Fort, habile et rapide avec le ballon, il a continué à causer des problèmes à West Ham et cette équipe de Tottenham ne concerne plus seulement Harry Kane ou Son Heung-min. C’est un collectif qui est en train d’être construit par Conte et maintenant il a son côté à un pas de Wembley alors qu’il cherche à réaliser ce que ceux avant lui n’ont pas réussi à faire – c’est-à-dire ramener l’argenterie au club.

Photo principale

Intégrer à partir de .