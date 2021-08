Le retard de No Way Home pourrait repousser la date de sortie de Marvel

Nous avons expliqué il y a quelques jours qu’il y a une bonne raison pour laquelle il n’y a pas encore de bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Et ce n’est peut-être pas le plus gros spoiler du film. Il est facile de supposer que Sony et Marvel retardent la sortie de la bande-annonce pour préserver le secret du multivers du film. Mais c’est un détail de l’intrigue que la plupart des fans connaissent. Essayer de rester à l’écart de ce spoiler particulier de Spider-Man 3 est futile. Il a été partout au cours des derniers mois, donc la plupart des gens y ont été exposés.

Une autre raison potentielle de retarder la première bande-annonce du film pourrait être l’état actuel de la pandémie de coronavirus. La variante delta alimente une autre vague d’infections qui prend d’assaut plusieurs régions. Les fans craignaient que Sony ne retarde sa liste de films d’automne et d’hiver, y compris No Way Home. Ce qui n’était que spéculation il y a quelques jours ressemble de plus en plus à une réelle possibilité. C’est parce que certains des films à venir pourraient vraiment être retardés.

Après plusieurs retards, Sony et Marvel se sont installés le 17 décembre pour la sortie de Spider-Man 3. Repousser le film de quelques semaines ou mois sera certainement une nouvelle agaçante. Mais tout dépend de l’évolution de la crise sanitaire.

Sony et Marvel veulent sûrement tirer le meilleur parti de No Way Home, et le film a le potentiel de battre de nouveaux records au box-office. Cependant, il est peu probable qu’ils atteignent les chiffres d’avant la pandémie.

Sony retardera-t-il la sortie de No Way Home ?

N’oublions pas que Sony et Marvel n’ont pas prévu de sortir No Way Home en ligne en même temps que l’avant-première du film au cinéma. Black Widow est le seul film MCU à avoir obtenu un lancement jour et date jusqu’à présent.

Sony n’a pas encore fait d’annonce de retard No Way Home. Mais nous voyons plus de rapports qui détaillent divers retards pour les films sortis en salles dans les mois précédant Spider-Man 3. Par Murphy Multiverse, Venom: Let There be Carnage sortira en salles le 14 octobre en Nouvelle-Zélande et en Australie au lieu du 23 septembre.

La deuxième bande-annonce de Venom 2 a incité les fans à spéculer que No Way Home pourrait également être retardé. La suite de Venom est également un film de Sony et fait partie du propre univers des histoires de Spider-Man de Sony. Sony n’a pas mentionné la date de sortie du film dans la deuxième bande-annonce.

De même, les cinémas autrichiens pourraient ne pas recevoir Venom 2 avant le 21 octobre. C’est presque un mois plus tard que prévu. Mais les cinémas autrichiens auraient annoncé la même date de lancement depuis mai.

Disney retardera-t-il d’autres versions de MCU?

Il n’y a pas que les films Sony. Apparemment, Disney devra également décider de retarder ou non Shang-Chi et la légende des dix anneaux. C’est selon le bavardage en ligne. Comme on le voit ci-dessous, Disney n’aurait pas envoyé le montage final du film sur les marchés internationaux, où il sortira tôt.

Les 1-2 prochaines semaines pourraient décider de la date de sortie de #ShangChi. Pour l’instant, #Disney n’a pas envoyé le montage final sur les marchés internationaux où il sort tôt. Je mettrai à jour s’il arrive. https://t.co/f4zVy5OO0h – Amit Chaudhari (@5150Aamrit) 8 août 2021

Shang-Chi devrait sortir en salles le 3 septembre. Eternals devrait suivre le 5 novembre. Si Disney retarde le premier, toute la liste pourrait être retardée, y compris No Way Home. Si tel doit être le cas, nous attendrons la sortie de la première bande-annonce pendant un certain temps.

