Le retard de Ragnarok est arrivé à cause de lui

God of War: Ragnarok allait sortir cette année jusqu’à ce qu’il soit frappé avec un retard, et Christopher Judge, la voix responsable de Kratos, dit qu’il est à blâmer. Dans une confession sincère, le juge a expliqué que de graves problèmes de santé l’avaient empêché de reprendre le rôle plus tôt.

« J’ai besoin d’être disponible. Cela n’a été approuvé par personne », a déclaré le juge sur Twitter. “Pour le fandom bien-aimé, Ragnarok a été retardé à cause de moi. Août 2019, je ne pouvais pas marcher. J’ai dû subir une opération du dos, le remplacement des deux hanches et une opération du genou. [Santa Monica Studio] m’a attendu en cure de désintoxication.

Le juge a poursuivi : « Pas de menaces, pas de ‘Qui pensez-vous être ?’ Rien que de l’amour et du soutien. Et Santa Monica Studio n’a jamais dit un mot sur le retard, et ce qui l’a causé.

Merci à tous les fans. Pas seulement de GofW, mais de la communauté des joueurs. TOUS NOS JEUX ont été une bouée de sauvetage en ces temps difficiles. À ma famille GofW, je n’hésiterai JAMAIS à vous dire à quel point je vous aime tous ! Nous continuerons à rire, pleurer et être formidables ! ❤️❤️❤️ – Christopher Judge (@iamchrisjugge) 30 septembre 2021

Le juge a poursuivi en expliquant comment Sony Santa Monica ne l’a soutenu que pendant toute l’épreuve. Et que l’équipe derrière God of War: Ragnarok y met toutes les fibres de leur être. Cory Barlog, directeur du jeu God of War 2018, a également eu des mots touchants pour Judge.

traverserait mille feux pour toi, mon ami.❤️ pic.twitter.com/xV8KYc3bRy – cory barlog (@corybarlog) 30 septembre 2021

Quelle révélation salutaire, accessoires au juge pour être si honnête ! God of War: Ragnarok avait l’air brillant au PlayStation Showcase, donc l’attente en vaudra probablement la peine.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

