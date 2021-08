Le retour à la «normale» de la Fashion Week de Copenhague – WWD

COPENHAGUE — La Fashion Week de Copenhague est revenue aux défilés de mode réels pour le printemps 2022 – il y avait 30 vitrines physiques contre neuf présentations uniquement numériques – ainsi qu’une frénésie de style de rue et une socialisation après les heures normales.

À condition qu’ils aient la preuve d’un test négatif ou d’un certificat de vaccin, les invités locaux et internationaux – qui sont arrivés de toute la Scandinavie, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France – pourraient jeter leurs masques, oublier la distanciation sociale, serrer la main, étreindre et prétendre que le la pandémie était terminée.

Il y avait un sentiment d’excitation palpable à l’occasion de renouer avec des collègues, de s’habiller et peut-être de nourrir les egos dégonflés par de longs blocages, avec une séance de photos – ou 20.

Mais avec le frisson de la grande réunion est venu quelques questions plus percutantes : le format du défilé de mode est-il même pertinent pour ces marques contemporaines ? Vaut-il la peine de revenir à la prise de vue obsessionnelle de looks de marque de la tête aux pieds ? Et l’industrie devrait-elle vraiment recommencer à s’écraser sur les bancs du premier rang si peu de temps après la levée des restrictions gouvernementales et à un moment où la variante Delta se répand dans le monde ?

Un cas positif de COVID-19 lors de la présentation du label émergent The Garment – ​​identifié comme un incident isolé – a prouvé que tout cela était peut-être trop tôt.

Montrer ou ne pas montrer ?

Les designers qui se sont démarqués n’étaient pas ceux qui avaient toutes les réponses, mais ceux qui reconnaissaient l’incertitude dans l’air et essayaient de faire les choses un peu différemment, sans succomber au FOMO et aux vieilles méthodes familières.

Cecilie Bahnsen était l’une d’entre elles : elle a invité les amateurs de la semaine de la mode dans son studio pour un aperçu de sa collection de printemps, qui devrait être dévoilée avec un film et une exposition en septembre à Paris.

« Au départ, je pensais que nous allions avoir un spectacle et il m’a fallu un certain temps pour accepter cette nouvelle approche. Il s’agit d’être assez auto-analytique à chaque étape : j’ai finalement réalisé que ce que je crée ici même dans le studio est ce qui compte », a déclaré Bahnsen, qui a décidé de faire deux collections par an et a consacré ses efforts à l’innovation textile, pour rehausser encore plus ses robes de rêve à manches bouffantes. “Il y a toujours la pression du calendrier, mais nous avons plus de temps pour nous attarder sur ce que nous faisons.”

L’éloignement des podiums n’a pas eu d’impact sur son entreprise : les ventes sont fortes, les États-Unis étant l’un des plus gros marchés de la marque, et l’intérêt croissant pour de nouvelles catégories comme la maille et les vêtements d’extérieur.

Stine Goya a également choisi de s’en tenir à l’approche démocratique d’une présentation numérique. La veille, elle a animé un show intimiste hors programme pour une poignée d’amis de la marque, a assuré la sécurité des gens en leur offrant des masques brodés de paillettes et s’est assuré que l’expérience du défilé valait la peine de tout le monde en s’associant à un tout collectif de poésie féminine pour raconter un poème dédié au Bloomsbury Group.

« Les solutions numériques ont bien fonctionné pour nous ; c’est incroyable à quel point la mode devient de plus en plus démocratique. Mais nous avions l’idée de faire quelque chose de physique, alors nous avons décidé de faire un film d’installation intime et secret et de tout éditer dans les 24 heures et de lancer un film monté qui n’est pas un livestream normal », a déclaré Goya. « Ce serait tellement étrange de s’asseoir soudainement avec 400 personnes, ce n’est pas le moment pour ça. Nous voulions avoir quelques personnes spéciales avec nous et dédier ce spectacle à la communauté créative, qui a tant souffert, nous avons donc inclus la performance artistique.

Ditte et Nicolaj Reffstrup à Ganni, toujours la plus grande star de la ville, ont également fait tout leur possible pour s’assurer qu’ils reviennent sur le podium de manière significative en gardant le public physique serré et en les emmenant au sommet de la piste de ski artificielle de la capitale danoise. , Copenhague Hill.

Amy Powney de Mother of Pearl, basée à Londres, qui a participé à la Fashion Week de Copenhague dans le cadre du Zalando Sustainability Award de la vitrine, a voulu insister sur le fait de faire les choses différemment. Comme le voyage est à bien des égards l’opposé de la durabilité, elle a tout dirigé, du coiffage à la coiffure et au maquillage à distance et a présenté des pièces de la gamme hors saison de la marque.

« Nous avons pensé que c’était une façon incroyable de créer un précédent quant à ce qui peut être fait et de repenser les façons de planifier un défilé de mode. Je pensais que nous ne ferions plus jamais une autre émission, mais il s’agissait de sensibiliser à la durabilité et de faire partie d’une conversation », a déclaré Powney.

« Je pense vraiment que les semaines de la mode telles qu’elles étaient auparavant ne sont pas nécessaires. Mais attaquer les événements eux-mêmes n’est pas productif non plus. Ce n’est pas l’événement programmé qui est le problème mais ce que nous faisons au sein de ces événements. Avons-nous besoin d’une émission classique, ou pouvons-nous créer de nouveaux formats sans impact, avoir des conversations, regarder l’éthique et inclure un message plus large ? » Powney a ajouté.

« Nous devons être plus que des entreprises de mode. Le changement climatique est réel ; nous devons réaliser que le monde est en feu et qu’il est donc déplaisant de faire la fête et de prétendre que cela n’arrive pas. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas profiter de ce que nous faisons, mais nous devons le faire avec respect.

À cette fin, la chérie locale Baum und Pferdgarten a fait du bon travail en s’associant à l’organisation humanitaire Ilga – après un contrôle strict de l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement – pour créer “Love Und Understanding”, une capsule dédiée à la fierté visant à collecter des fonds et à sensibiliser le public à Communautés LGBTQ à travers le monde.

Les directeurs créatifs Helle Hestehave et Rikke Baumgarten ont voulu vivre un vrai moment de fête et ont investi l’une des plus grandes places du centre de Copenhague pour un spectacle en plein air qui a mobilisé autant de professionnels de la mode que de passants et a capturé une attitude inclusive qui était à la fois représentative de l’éthique scandinave et la nouvelle dynamique de l’industrie.

Dilemmes de la mode

Tout comme il y avait des points d’interrogation sur les formats de présentation les plus pertinents après le verrouillage, il y avait une confusion égale en termes de mode elle-même. Que voudront porter les femmes dans ce nouveau monde ? Plus de vêtements de sport ? Ou est-ce un retour au maximalisme, aux silhouettes étriquées et aux tenues de soirée de vengeance ?

Les créateurs de mode sont censés prédire les besoins des gens, mais l’incertitude du paysage mondial a rendu leur travail presque impossible. Cela a entraîné un certain nombre de crises d’identité et les marques ont complètement changé d’esthétique, ou mélangé tout, des robes de soirée bruyantes aux vêtements de détente confortables et aux basiques minimalistes.

Une chose était claire cependant: le récit du retour à la décadence, des rageurs et des années 20 rugissantes sur lesquelles beaucoup ont essayé de sauter apparaît comme forcé et pourtant à s’imposer. Ce sont les concepteurs qui ont embrassé la tranquillité et une confiance plus tranquille plutôt que l’optimisme forcé qui ont réussi à mieux s’adapter au moment présent. Exemple : les chemises longues en organza éthéré, les robes drapées et les vêtements d’extérieur matelassés oversize de Brogger dans des teintes de sorbet doux. Ou Mark Kenly Domino Tan, qui proposait des blazers surdimensionnés, des robes chemises chics et des looks tout en blanc sereins qui pouvaient fonctionner dans de nombreuses situations et styles de vie.

« Nous continuons à développer sur une garde-robe existante, en ajoutant de nouvelles qualités de tricot, le lin et la soie, tous des tissus idéaux pour les mois d’été. Des styles conçus pour être facilement superposés de différentes manières, créant de nouvelles expressions et donnant du mouvement aux vêtements. Maintenant plus que jamais, nous voulons souligner une approche classique », a déclaré Domino Tan, qui est bien établi sur son propre terrain et commence également à attirer l’attention internationale.

Saks Potts était un autre gagnant. Après une interruption d’un an, la marque est revenue avec une perspective rafraîchie. Les étincelles, les références des années 90 et le cuir à lacets racé ont été remplacés par des trenchs élégants, des costumes amples et des tricots élégants dans lesquels on pourrait facilement imaginer les fondatrices Barbara Potts et Catherine Saks se prélasser à la maison. C’était une prochaine étape honnête pour le design duo, qui grandit avec sa marque tout en gardant son esprit ludique vivant avec des motifs floraux lumineux, des hauts courts et des hauts de bikini qui ressortent sous des chemises amples et masculines.

Vêtements pour hommes Momentum

La scène des vêtements pour hommes de Copenhague mûrit également lentement mais sûrement, offrant à la vitrine une toute nouvelle voie de croissance et d’expérimentation au-delà des looks viraux de vêtements pour femmes de couleur bonbon pour lesquels elle est devenue connue. Soulland est un leader incontesté dans l’espace et a fait l’une de ses sorties les plus confiantes pour le printemps 2022, en prenant le contrôle de la Royal Arena, l’une des plus grandes salles couvertes de Copenhague. Malgré l’ampleur de l’emplacement, l’équipe Soulland a fait preuve de respect pour le moment présent et l’a gardé intime, en plaçant une poignée de chaises à travers l’arène et en montrant une gamme mixte comprenant des vêtements de sport classiques, mais aussi des tricots moulants plus traditionnellement féminins pour hommes, frappant usé -effet cuir séparé et imprimés Snoopy humoristiques, dans le cadre d’une collaboration continue avec Peanuts.

Ils ont également présenté une gamme de chaussures plus large – comprenant des sabots, des mocassins et des baskets transparentes en collaboration avec Li-Ning – et prévoient de publier l’un de leurs looks de spectacle en tant que NFT.

« Il est intéressant de voir comment nous pouvons fusionner le monde numérique avec le physique. Le processus de conception est le même. Les mêmes tissus, imprimés et inspiration – mais le look n’existe pas dans la vraie vie. Le fait que nous le connections à un spectacle physique le rend plus pertinent pour moi. De cette façon, vous pouvez réellement discuter du contraste entre la vie virtuelle et la vie réelle », a déclaré Silas Oda Adler, directeur créatif et cofondateur de Soulland.

Il y a un certain nombre d’étoiles montantes masculines dans les capitales danoises. À savoir Berner Kuhl, qui a fait ses débuts à Copenhague cette semaine et a attiré l’attention des invités internationaux pour sa coupe ajustée et son approche utilitaire.

“Berner Kuhl, qui était nouveau pour moi et était une émission vraiment forte, ainsi que Nikolaj Storm, qui a remporté le prix Zalando Sustainability”, a déclaré Ida Petersson, directrice des achats hommes et femmes chez Browns.

La cinquième capitale de la mode ?

Malgré l’incertitude de la pandémie qui plane sur l’événement, il y avait encore des avancées positives. Copenhague a continué à faire avancer son agenda numérique et à élargir sa portée dans le monde entier avec des présentations hybrides, des questions-réponses en direct avec des designers et des discussions sur des problèmes urgents de l’industrie, et un tout nouveau partenariat avec YouTube, qui a diffusé en direct le programme complet des événements sur sa verticale de la mode.

De plus en plus de noms émergents font également leur apparition, transformant la vitrine en une plateforme de découverte de talents plus importante pour les acheteurs et la presse. En plus de Kuhl, le label upcyclé D(i)vision a construit un culte à la fois à domicile et dans le monde – Hailey Bieber et Kendall Jenner sont des fans – tandis qu’Amalie Roege Hove gagne rapidement du terrain pour son approche innovante du tricot, zéro- politique des déchets et flair pour les silhouettes tendance et moulantes.

La majorité des marques vont également de l’avant avec leurs engagements en matière de développement durable et sont en bonne voie pour répondre aux exigences de développement durable de 2023 fixées par la directrice générale de la Fashion Week de Copenhague, Cecilie Thorsmark, une décision de référence qui a fermement placé Copenhague sur la carte et mis la barre. élevé pour les autres villes.

« Copenhague devrait désormais être fermement connue comme la cinquième ville de la mode ; les Danois se distinguent vraiment par leur engagement incroyable en faveur de la durabilité et de l’inclusivité. Avec les nouveaux partenariats de cette année avec CIFF, Revolver et YouTube, ils sont passés d’un cran à l’autre et l’opération est transparente et élégante avec un changement naturel entre le physique et le numérique ainsi que des discussions de panel engageantes », a ajouté Petersson.