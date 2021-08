Le retour à la télévision de Joseph Gordon-Levitt en tant que ‘Mr. Corman’ 10z viral

Lorsque la vie devient trop difficile pour Josh Corman – ce qui arrive souvent – il dérive dans des envolées fantastiques: parfois avec ravissement musical et d’autres fois carrément apocalyptique, avec des hallucinations d’un météore enflammé se précipitant vers la Terre. Et pourtant, c’est le réalisme de la nouvelle comédie dramatique Apple TV + en 10 parties, M. Corman, qui est le plus convaincant dans une étude de personnage indulgente mais émouvante sur la déception, l’anxiété et, éventuellement, l’espoir.

Joseph Gordon-Levitt, qui joue le rôle-titre, a considérablement grandi depuis qu’il est devenu majeur sur 3rd Rock From the Sun et qu’il est devenu célèbre au cinéma. En tant que créateur de la série, star et souvent réalisateur de ce qui est manifestement un projet passionné, il dissimule son attrait charismatique inné dans une carapace épineuse et maussade d’autoflagellation mentale. “J’ai juste l’impression d’avoir tout explosé, comme si je suis nul en tant que personne”, a déclaré l’enseignant de 5e année qui aurait pu être une rock star à son colocataire Victor (l’excellent Arturo Castro), un chauffeur UPS divorcé.

[Victor’s such a great character he even earns his own “Mr. Morales” spotlight in the fourth episode, with Josh fading into the background as Victor deals with his estranged teenage daughter, who’d rather be spending her weekend anywhere else than with these grown-up losers.]

Heureusement, M. Corman n’est pas une cause perdue. Ses rêves de célébrité musicale se sont peut-être arrêtés avec sa vie romantique – le fabuleux temple Juno de Ted Lasso joue son ex frustré dans un caméo en deux épisodes – mais il atteint l’harmonie en tant que professeur formidable et empathique pour ses élèves de cinquième année, même lorsque la pandémie force lui de se connecter à eux longue distance via Zoom. Presque chaque épisode s’ouvre avec Josh qui nouille avec de nouveaux sons et rythmes, suggérant qu’il n’a pas complètement abandonné ses ambitions musicales.

Mais la pandémie (qui a provoqué l’arrêt de la production et le déplacement de LA vers la Nouvelle-Zélande) alimente les pires aspects de son anxiété flottante, qui se manifeste par des attaques de panique et une régression du TOC lorsque Josh retourne vivre avec sa mère exaspérée (un merveilleusement accrocheuse Debra Winger). Elle n’est pas la seule à devoir lui rappeler : « Tu l’as mieux que beaucoup d’autres.

Il le sait déjà, et pourtant nous le soutenons même lorsque nous voulons nous retourner contre lui, parce que nous nous rapportons à lui. Car vraiment, qui n’a pas paniqué un peu pendant le pire de 2020 ?

M. Corman, Première de la série, vendredi 6 août Apple TV+