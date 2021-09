Le retour à la télévision de Wendy Williams remis en question au milieu de problèmes de santé

Wendy Williams devrait revenir à la télévision le 20 septembre, mais le retour de l’animatrice du Wendy Williams Show est maintenant remis en question après avoir annulé des événements promotionnels qui devaient commencer lundi. Williams a cité des “problèmes de santé en cours” comme raison, mais son équipe a déclaré qu’elle espérait retourner sur le plateau pour accueillir comme prévu. Williams, 57 ans, n’a pas partagé plus de détails, mais elle a manqué de temps en raison de problèmes de santé dans le passé et a ouvertement discuté de sa lutte contre la maladie de Graves.

“Les gens sont discrets à ce sujet, mais il y a des rumeurs selon lesquelles elle ne sera pas là”, a déclaré une source proche de l’émission à Page Six vendredi. L’équipe de production est de retour au travail, mais Williams n’est pas retournée en studio depuis qu’elle a pris une pause. Pourtant, un initié de l’émission a insisté sur le fait que le 20 septembre “est la première” et qu’il n’y a pas de pourparlers en cours pour trouver des hôtes invités.

De retour jeudi, l’équipe de Williams a publié un message sur sa page Instagram annonçant qu’elle ” subissait d’autres évaluations ” et ne pouvait pas filmer de promos pour la nouvelle saison. “Elle ne pourra pas terminer ses activités promotionnelles la semaine prochaine, mais a hâte d’être de retour dans son fauteuil violet le lundi 20 septembre pour la première de la 13e saison”, indique le communiqué. Le message ne contenait aucun autre détail. Samedi, Williams a publié un hommage au 11 septembre, mais il n’est pas clair si elle l’a publié elle-même ou s’il s’agissait d’un membre du personnel.

Vendredi, le Daily Mail a publié des photos de Williams conduite à son immeuble à New York par son manager Bernie Young. Elle semblait porter des chaussettes d’hôpital et un peignoir. Son fils, Kevin Hunter Jr., 21 ans, a également été vu entrer dans l’immeuble de Williams derrière un autre homme qui a poussé un fauteuil roulant vide.

Williams a pris plusieurs pauses du Wendy Williams Show pour sa santé. En février 2018, elle a commencé une pause de trois semaines après avoir reçu un diagnostic de maladie de Graves et d’hyperthyroïdie. En janvier 2019, elle a pris un congé après avoir eu besoin d’un traitement pour des complications de la maladie de Basedow et pour se remettre d’une fracture à l’épaule. Elle a pris une autre pause en mai 2020, mettant fin à la saison de son émission plus tôt. Elle a commencé la saison 12 à temps en septembre 2020. La saison s’est terminée en juillet. Pendant les vacances de Williams en 2019, elle a eu plusieurs hôtes invités, dont Nick Cannon, Sherri Shepherd et Jerry O’Connell.

Dans une interview de mars 2018 avec Good Morning America, Williams a déclaré que le diagnostic de la maladie de Graves était un signal d’alarme, lui rappelant à quel point il est important de prendre soin d’elle-même. “Cela vient du fait que j’ai négligé mon rendez-vous d’endocrinologie de six mois”, a-t-elle déclaré. “J’ai la maladie de Graves et une hyperthyroïdie. Si vous en avez un, vous n’êtes pas nécessairement obligé d’avoir l’autre, mais j’ai les deux, et j’ai reçu un diagnostic des deux il y a 19 ans.”