Le retour à l’école de la princesse Charlotte marque une étape académique pour Royal – “Tellement amusant!” | Royale | Nouvelles

in

L’enfant de six ans retournera à l’école Thomas’s Battersea dans le sud-ouest de Londres en septembre pour commencer la deuxième année. Cela marque la fin du temps de Charlotte dans les premières années d’école – et la princesse passera son premier SATS en mathématiques et en lecture. Le deuxième SATS est en sixième année.

Et cela est d’une plus grande importance car Charlotte pourrait être le dernier membre de la famille royale à passer le SAT de l’année 2 au milieu des suggestions qu’ils deviendront facultatifs en 2023, selon le guide britannique The Good Schools Guide.

Les fans de Royal ont souhaité bonne chance à Charlotte sur les réseaux sociaux. L’un d’eux a écrit: “Bonne chance Charlotte, je suis sûr que vous l’apprécierez.”

Un autre a écrit: “Passe un bon moment à l’école Charlotte. Ce sera tellement amusant!”

Prince George, qui fréquente également Thomas’s Battersea, entrera en quatrième année.

Le prince William a fait ses études à six kilomètres de là à la Wetherby School de Notting Hill, avant de déménager à la Ludgrove School et plus tard au Eton College.

Kate Middleton a fréquenté l’école St Andrew dans le Berkshire et le Marlborough College dans le Wiltshire.

Charlotte était ravie de commencer son temps à l’école – comme l’ont révélé Kate et William en 2019.

La parente Helen Jones s’est entretenue avec le couple royal lors d’un bain de foule à Cumbria.

À NE PAS MANQUER: Charles offre une branche d’olivier surprise à Harry au milieu d’une dispute en Afghanistan

Ils sont également rejoints à 19 287 £ par an par la cousine Maud Windsor, qui est la fille aînée de Lord Frederick Windsor.