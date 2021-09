Le retour d’Albon en F1 avec Williams confirmé alors que Latifi reste · .

Alexander Albon reviendra en Formule 1 avec Williams l’année prochaine, a confirmé l’équipe.

Le joueur de 25 ans prendra la place laissée vacante par George Russell, dont le déménagement chez Mercedes a été annoncé hier.

Williams a également annoncé que Nicholas Latifi resterait dans l’équipe pour une troisième saison l’année prochaine.

Albon a déclaré qu’il était soulagé de faire un retour rapide en Formule 1 après s’être retrouvé sans siège de course cette année.

“Lorsque vous retirez un an de la F1, il n’est jamais certain que vous ferez un retour, donc je suis extrêmement reconnaissant à Red Bull et Williams d’avoir cru en moi et de m’avoir aidé dans mon retour sur la grille”, a-t-il déclaré. “C’est également formidable de voir tous les progrès que Williams a réalisés en tant qu’équipe cette année et j’ai hâte de les aider à poursuivre ce voyage en 2022.”

Le PDG de Willams, Jost Capito, a décrit Albon comme “l’un des jeunes talents les plus excitants du sport automobile, mais il possède une grande expérience en F1 depuis son passage chez Red Bull”.

Albon a fait ses débuts en Formule 1 avec Toro Rosso en 2019, mais a été promu Red Bull à la mi-saison. Il a perdu sa place dans leur équipe de course après une campagne 2020 décevante, mais a été retenu en tant que pilote de réserve, et Red Bull a hâte de le placer dans une équipe pour la saison à venir.

“Ses multiples podiums mettent en évidence sa vitesse en tant que pilote, et nous savons qu’il se sentira immédiatement à l’aise avec l’équipe de Grove”, a ajouté Capito.

Red Bull a confirmé avoir libéré Albon de son contrat afin qu’il rejoigne l’équipe cliente de Mercedes, mais conserve une option sur ses services pour l’avenir.

Albon retrouvera Latifi, qui était auparavant son coéquipier chez DAMS lors de la saison 2018 de Formule 2.

