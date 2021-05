Le retour d’American Idol est-il responsable de cette élimination choquante?

Lorsque les 7 meilleurs candidats ont été annoncés à la fin de la soirée, Arthur Gunn (qui avait interprété une version utilisable de “Remember Me” de Coco) s’est retrouvé à partager la scène avec Caleb Kennedy, Willie Spence, Cassie Bishop, Chayse Beckham, Hunter Metts, et Grace Kinstler. Cela signifiait, bien sûr, qu’American Idol avait renvoyé à la maison Deshawn Goncalves, Cassandra Coleman, et Alyssa Wray, qui était un grand favori pour se rendre jusqu’à la finale, et peut-être pour tout gagner. Wray n’était pas seulement un favori des fans, car Katy Perry est allé jusqu’à affirmer que la candidate était la prochaine Beyoncé après l’avoir entendue pour la première fois.