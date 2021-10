Le retour d’Arsenal est un rappel d’un joueur tranquillement colossal

Quand on ne semble pas avoir beaucoup d’avenir, il est plus facile de vivre dans le passé, et c’est probablement plus vrai d’Arsenal que de tout autre club de football, précisément parce que son passé est si glorieux et son avenir si incertain. L’annonce cette semaine de la sortie imminente du documentaire « Arsène Wenger : Invincible » est la dernière célébration de ce passé glorieux et en particulier son plus grand apogée moderne. Mais il y en aura un autre lundi soir lorsque Patrick Vieira reviendra à Arsenal alors que le manager de Crystal Palace et les fans d’Arsenal se souviendront de la grandeur de l’un des meilleurs joueurs du club.

Patrick Vieria Arsenal Return est un rappel d’un joueur tranquillement colossal

Vieira est un grand d’Arsenal de tous les temps

Que Vieira soit un grand Arsenal de tous les temps, un tout à fait digne d’être inclus dans n’importe quel Arsenal 11 de tous les temps, est incontestable; tout ce qui est discutable est la nature exacte de cette grandeur. Dans un article écrit lors de l’annulation causée par la pandémie de presque tout le football l’année dernière, il a été soutenu que seul le talisman de l’équipe conquérante des années 1930, Alex James, surpasse Vieira en tant que plus grand milieu de terrain d’Arsenal.

Et même cette affirmation est sujette à débat, notamment parce que James était indéniablement plus un attaquant interne / numéro dix que le général de milieu de terrain cinq étoiles commandant que Vieira était à sa hauteur.

Qu’il suffise de dire qu’aux côtés de Liam Brady, Vieira et James constitueraient un milieu de terrain d’Arsenal de tous les temps capable de donner au milieu de terrain fantastique de tous les temps de tout autre club une course sérieuse pour leur argent.

L’acheter était le premier coup de maître de Wenger

Vieira n’était pas la première recrue de Wenger à Arsenal – cet honneur appartient à Rémi Garde, qui allait devenir la doublure centrale/remplacement des blessures de Vieira, au moins pendant un certain temps – mais il était indéniablement la première signature importante de Wenger au club.

Son arrivée à Arsenal en provenance de l’AC Milan était la meilleure preuve possible qu’un entraîneur qui était en grande partie inconnu en Angleterre avant son arrivée, y compris parmi les joueurs d’Arsenal qu’il dirigeait maintenant, savait réellement ce qu’il faisait.

Comme Nick Hornby et de nombreux autres fans d’Arsenal l’ont plaisanté, ils ont d’abord pensé: « Nous aurions pu signer Jason McAteer à la place! » Au lieu de cela, ils ont rapidement découvert que Wenger avait recruté un milieu de terrain central qui combinait une présence physique avec une compétence sublime, et qui allait devenir le fondement des grandes équipes d’Arsenal de la première décennie de Wenger en charge.

Vieira a formé au moins deux magnifiques partenariats de milieu de terrain à Arsenal au cours de cette période. Le premier était avec Emmanuel Petit, qui était une combinaison de milieu de terrain central pied gauche/pied droit qui a été traduite en équipe nationale française à temps pour la gloire de la Coupe du monde de 1998, qui a rapidement suivi le premier doublé de Wenger à Arsenal.

Le second était avec Gilberto Silva, un autre vainqueur de la Coupe du monde dont l’accent mis sur la défense a finalement donné à Vieira le champ libre pour libérer tous ses incroyables instincts d’attaque. Mais la vérité était que Vieira excellait invariablement aux côtés de ceux avec qui il était associé au milieu de terrain d’Arsenal, de Rémi Garde à Edu en passant par un jeune Cesc Fabregas.

C’était parce que, à son meilleur, il était presque un milieu de terrain à un seul homme, tout comme Sol Campbell et Thierry Henry, les deux autres éléments clés de l’équipe des Invincibles, étaient presque une défense et une attaque à un seul homme respectivement.

Mais le vendre était la première erreur majeure de Wenger

Il faut espérer que dans le documentaire « Invincible », Wenger éclaire enfin pourquoi il a finalement vendu Vieira à la Juventus en 2005, alors qu’il n’avait qu’un an avant une décennie complète au milieu de terrain d’Arsenal et seulement un mois ou deux après marquant le tir au but gagnant aux tirs au but à la fin de la finale de la FA Cup 2005 contre Manchester United.

Apparemment, c’était parce que Vieira avait finalement commencé à avoir des problèmes de blessures de longue durée, après avoir semblé presque insensible aux blessures graves lors de ses cinq ou six premières saisons à Arsenal. À court terme, cela semblait être un coup de maître typique de Wenger, car le remplaçant de Vieira au milieu de terrain, Fabregas, a complètement dominé Vieira à son retour à Highbury avec la Juventus en Ligue des champions.

À plus long terme, cependant, on peut soutenir que la vente de Vieira a été le premier faux pas que Wenger a fait à Arsenal, qui serait bientôt suivi de plus d’une décennie d’erreurs bien pires avant de finalement quitter le club en 2018.

Wenger lui-même a un jour appelé Vieira « le cordon ombilical entre l’équipe et les fans ». Si quoi que ce soit, cependant, Vieira était encore plus important que cela sur le terrain, où il était effectivement la moelle épinière d’Arsenal pendant près d’une décennie, tissant ensemble, apparemment sans effort, la défense et l’attaque, précisément parce qu’il était aussi capable de jouer qu’un troisième défenseur central alors qu’il était un numéro dix offensif.

Plus d’une décennie et demie après son départ d’Arsenal en tant que joueur, les Gunners ne l’ont toujours pas remplacé de manière satisfaisante. En effet, il est maintenant de plus en plus évident qu’ils ne le feront jamais, car des joueurs comme Vieira sont presque littéralement irremplaçables.

Vieira revient en tant que directeur du Crystal Palace

Maintenant, bien sûr, Vieira revient à Arsenal en tant que manager, avec Crystal Palace, après avoir remplacé Roy Hodgson à la retraite cet été. Au départ, certains fans de Palace craignaient qu’il ne s’agisse d’une autre nomination par vanité de Steve Parish, le président du club, similaire à la nomination tout à fait désastreuse de Frank de Boer en 2017. Le Néerlandais, bien sûr, n’a duré que quatre matches de championnat, qui ont tous été perdu, avant qu’il ne soit licencié et Hodgson amené.

Jusqu’à présent, Vieira n’a dirigé Palace que pendant sept matches de championnat et il n’a remporté qu’un seul de ces sept matches. Cependant, il s’agissait d’une victoire scintillante 3-0 sur Tottenham Hotspur, lorsque les Spurs étaient en tête de la ligue après un début de saison invaincu, et parallèlement à une succession de nuls combatifs. Ils ont été rassurés par le fait que Vieira, ayant joué si longtemps en Premier League, connaît tout de ses exigences physiques uniques, mais en plus, son équipe Palace a déjà si bien joué, en contraste direct avec les derniers jours de canicule de l’équipe de Hodgson, qu’ils attendent vraiment avec impatience le voyage aux Emirats.

Vieira lui-même était un maître de la contre-attaque, l’homme qui lançait généralement les attaques meurtrières d’une ligne avant d’Arsenal d’Henry, Wiltord, Pires et autres qui, selon Henry Winter, devraient être l’équipe de relais olympique française 4 x 100 mètres.

En conséquence, il n’est pas surprenant que son équipe du Palais montre déjà des signes d’être eux-mêmes des contre-attaquants efficaces, avec le rythme et la magie de Wilfried Zaha (qui a été un bourreau régulier des équipes d’Arsenal dans le passé, peut-être pour se venger de leur préférant absurdement acheter Nicolas Pepe plutôt que lui) auxquels s’ajoutent désormais des signatures de Vieira telles que l’ailier Michael Olise et l’attaquant Odsonne Édouard.

Par conséquent, le match du Palace sera un match clé pour Arsenal et en particulier pour leur manager, Mikel Arteta, l’un des nombreux hommes avec qui Arsène Wenger a tenté et finalement échoué de remplacer Vieira sur le terrain. Arsenal et Arteta ont peut-être stabilisé le navire après leur début de saison désastreux, mais ce navire semble toujours dangereusement proche de la cotation ou même du naufrage à tout moment.

En conséquence, Arteta sait que si son équipe permet au palais de Vieira de les attaquer ou de les contre-attaquer trop facilement lundi, ils sont vulnérables à une nouvelle défaite. Et si cela se produit, Vieira ne sera pas seulement applaudi lorsqu’il se rendra dans la pirogue à l’extérieur des Emirats. En effet, il pourrait bien quitter le stade avec des cris pour qu’il remplace Arteta en tant que manager d’Arsenal qui résonne dans ses oreilles.

Photo principale

Intégrer à partir de .