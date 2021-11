Le retour de Biden dans les combustibles fossiles a claqué alors que Poutine déjoue la décision des États-Unis: « Nous sommes en crise » | Sciences | Nouvelles

La Maison Blanche a annoncé qu’elle libérerait 50 millions de barils de ses réserves de pétrole. Cela fait partie d’une offre plus large pour lutter contre l’escalade des prix de l’énergie à travers le monde. La Grande-Bretagne, la Chine et l’Inde ont rejoint la coalition dirigée par les États-Unis pour refroidir les marchés après que les prix ont atteint des sommets records.

Le prix du pétrole a augmenté de plus de 70 % au cours des 12 derniers mois suite à une forte augmentation de la demande mondiale.

Il suit une tendance similaire observée dans le gaz et intervient après que la Russie a été critiquée pour avoir utilisé des combustibles fossiles comme « armes géopolitiques » contre l’UE.

Et cela pourrait encore exacerber les tensions.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole plus (OPEP+), qui comprend Moscou, a déclaré qu’elle pourrait réagir à la décision des États-Unis en annulant les plans visant à augmenter la production à partir de leurs propres réserves.

M. Biden a déclaré hier: « Aujourd’hui, j’annonce des mesures pour réduire le coût du gaz et du pétrole pour les familles américaines.

« Le ministère de l’Énergie mettra à disposition 50 millions de barils de pétrole de la réserve stratégique de pétrole pour faire baisser les prix du gaz et du pétrole pour les Américains.

« J’ai travaillé avec des pays du monde entier pour remédier au manque d’approvisionnement.

« Grâce à nos efforts diplomatiques, cette mesure sera prise en parallèle avec d’autres grands pays consommateurs d’énergie, notamment la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée et le Royaume-Uni.

La Maison Blanche tente de réduire les prix élevés du pétrole et les factures d’énergie.

Mais cela vient après un effort conscient de M. Biden pour s’éloigner des combustibles fossiles.

Le président américain avait mérité les applaudissements des écologistes, des militants et des militants pour avoir mis au rebut le pipeline Keystone XL lors de son entrée en fonction.

Keystone XL devait transporter du pétrole sur près de 1 200 milles (1 900 km) de la province canadienne de l’Alberta jusqu’au Nebraska, pour rejoindre un pipeline existant, mais les militants s’y sont farouchement opposés.

Bien que des militants et le gouvernement de l’État du Michigan aient averti que le pipeline posait un risque de pollution catastrophique pour les Grands Lacs, l’industrie pétrolière et gazière, soutenue par le gouvernement canadien, a averti M. Biden que sa fermeture entraînerait une hausse des prix du carburant.

Mais alors que les États-Unis ont réduit leur dépendance et leur production de combustibles fossiles, la Russie a continué d’être l’un des principaux fournisseurs mondiaux.

Ils ont profité de la crise énergétique mondiale ces derniers mois.

Le principal entrepreneur américain Cameron Winklevoss a commenté sur Twitter : « Le fait que le gouvernement américain puise maintenant dans la réserve stratégique de pétrole pour lutter contre la hausse des prix du gaz et du pétrole est un aveu que les États-Unis sont maintenant en guerre contre l’inflation.

« Nous sommes en crise. On ne peut plus le nier. »

Biden et les responsables de l’administration insistent sur le fait que puiser plus de pétrole dans la réserve n’est pas en conflit avec ses objectifs climatiques, car cette solution à court terme répond à un problème spécifique, tandis que les politiques climatiques sont une réponse à long terme sur des décennies.

Ils soutiennent que la poussée de l’administration pour stimuler les énergies renouvelables signifiera finalement moins de dépendance aux États-Unis vis-à-vis des combustibles fossiles.

Mais c’est un argument politiquement commode – en termes simples, des prix plus élevés réduisent l’utilisation, et des prix de l’essence nettement plus élevés pourraient obliger les Américains à moins dépendre des combustibles fossiles.

La décision de la Maison Blanche est intervenue après des semaines de négociations diplomatiques.

Biden et le président chinois Xi Jinping ont discuté des mesures à prendre pour contrer l’approvisionnement en pétrole lors de leur réunion virtuelle plus tôt ce mois-ci et « ont discuté de l’importance de prendre des mesures pour répondre aux approvisionnements énergétiques mondiaux ».