Le retour de Brendan Fraser se poursuit « alors qu’il rejoint le film de Martin Scorsese » .

Le retour de Brendan Fraser se poursuit (Photo: .)

Brendan Fraser continue de faire son retour sur le devant de la scène en embarquant dans le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon.

Les rapports prétendent qu’il apparaîtra dans le dernier drame Apple TV du réalisateur, mettant en vedette Robert De Niro, basé sur les meurtres mystérieux de membres de la tribu Osage dans les années 1920.

L’acteur est sur une lancée en ce moment car il aurait également décroché un rôle dans la comédie Brothers qui est actuellement en tournage à Atlanta, selon Deadline.

L’intrigue du film est toujours gardée secrète, mais Brendan rejoint un casting qui comprend Josh Brolin et Glenn Close.

La star bien-aimée des années 90 a fait une rare apparition publique à la première de No Sudden Move plus tôt cette année, rejoignant ses coéquipiers David Harbour et Jon Hamm lors de la projection à New York.

L’homme de 52 ans a également un autre concert avec un réalisateur prestigieux aligné alors qu’il est sur le point de jouer dans la comédie dramatique père/fille de Darren Aronofsky The Whale, jouant le reclus de 600 livres Charlie, qui cherche à renouer avec sa fille après son arrivée a conduit à leur éloignement.

Brendan est devenu célèbre dans les années 90 dans des films tels que La Momie (Photo: Universal Pictures)

Brendan était surtout connu pour ses rôles dans la trilogie The Mummy ainsi que Bedazzled et Looney Tunes : Back In Action.

Cependant, il a pratiquement disparu du grand écran dans les années 10 et est resté fermement à l’écart des projecteurs jusqu’en 2016, décrochant un rôle dans The Affair en tant que John Gunter.

Dans une interview avec GQ, il a révélé qu’une série de blessures subies lors de cascades au fil des ans signifiait qu’il était hospitalisé et sorti de l’hôpital pendant sept ans.

L’acteur est hors des projecteurs depuis un certain temps (Photo: .)

La star a finalement eu besoin d’une arthroplastie partielle du genou, d’une laminectomie et d’une chirurgie des cordes vocales.

Il a également subi une tragédie personnelle, perdant sa mère et se séparant de sa femme Afton Smith depuis neuf ans.

Au cours des deux dernières années cependant, la star a commencé à revenir à la télévision et au cinéma.

En 2018, il a joué dans le drame Trust de Danny Boyle et a exprimé Robotman dans Titans et Doom Patrol.

