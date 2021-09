Le retour de Brock Lesnar à la WWE pourrait ne pas être une bonne chose, selon Eric Bischoff

Becky Lynch et Brock Lesnar sont revenus à la WWE à SummerSlam et ont fourni une énorme injection à l’entreprise en termes de puissance de star.

Cependant, l’ancien grand patron de la WCW, Eric Bischoff, pense que si Lynch pourrait avoir un grand impact sur la WWE, Lesnar ne le pourrait pas.

Brock Lesnar est de retour

S’exprimant sur son podcast 83 semaines, Bischoff a parlé du succès de Lynch avec des paroles lyriques.

«Je suis vraiment excité de savoir où Becky Lynch peut aller, je le suis vraiment, vraiment. Je ne dis pas seulement pour la division féminine de la WWE, je veux dire en tant que talent masculin ou féminin. Ce n’est pas grave.

«Je pense qu’elle est l’une des propriétés les plus en vogue de la WWE en ce moment, et si elle peut revenir et retrouver une partie de la même énergie et de la même connectivité avec le public avant de tomber enceinte et d’avoir un bébé, si elle peut récupérer cela – je suis bien sûr qu’elle le peut – je pense qu’elle va jouer un rôle important dans l’histoire à succès de la WWE à l’avenir.

Becky Lynch a fait un retour époustouflant à la WWE

Cependant, il ne partage pas le même optimisme pour Lesnar si la WWE s’en tient à la présentation qu’ils ont eue pour The Beast depuis son retour initial en 2012.

“Brock, je ne ressens pas la même chose pour Brock”, a déclaré Bischoff. « Je n’ai que du respect pour Brock, de l’admiration pour Brock. Il est unique en son genre. Il n’y a pas assez de superlatifs, nous n’avons pas assez de temps pour couvrir tous les petits superlatifs que je peux lancer à Brock.

«Mais si l’approche de Brock envers l’entreprise ne change pas, en d’autres termes, s’il est cette montagne imbattable, juste une machine de destruction et qu’il n’y a personne qui soit vraiment en concurrence pour lui, j’ai été là et j’ai fait ça et j’en ai assez vu. Maintenant, s’il revient et qu’il y a plus de profondeur dans son personnage et plus de gamme dans ses histoires et qu’il donne un peu ?

Bischoff est certainement une légende dans le monde de la lutte et beaucoup ont été choqués de le voir revenir à la WWE en 2019, bien que brièvement

« Parce que Brock était un preneur, Brock a juste mangé tout le monde. Brock Lesnar contre Kofi Kingston en sept secondes? Je suis désolé, ce n’est pas intéressant.

Bischoff aimerait voir Lesnar explorer davantage son personnage et traverser des troubles.

De nombreux lutteurs ont loué le cerveau de Lesnar pour le monde de la lutte et à quel point il est intelligent pour protéger son personnage. Bischoff, qui a travaillé sur SmackDown pas plus tard qu’en 2020, pense que le modèle finira par nuire à la WWE.

«C’est juste déplacer les pièces d’échecs comme vous pensez que les pièces de poitrine doivent être déplacées. Ce genre de chose ne m’intéresse pas du tout. Donnez-moi une grande concurrence, donnez-moi Brock qui vend, donnez-moi Brock qui commence à douter de Brock et qui a des problèmes internes en tant que personnage ?

Brock Lesnar a tout de suite ciblé Roman Reigns

« Mettre Brock Lesnar dans une situation où il y a un doute sur l’issue et la fin d’une histoire ? Je suis à fond parce que Brock est clairement capable de faire tout ce qu’il choisit de faire en tant qu’interprète.

« Si l’approche de Brock – parce que l’approche de Brock sera l’approche de la WWE. Il a autant d’AVC. Si l’approche de la narration avec Brock et son personnage est essentiellement la même qu’avant son départ, je ne pense pas que ce soit une chose positive [for WWE]. Je ne le fais vraiment pas.