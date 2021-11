Le retour de Cam Newton aux Carolina Panthers suscite des réactions folles de la part des fans

Cam Newton est de retour avec les Panthers de la Caroline. Jeudi, les Panthers ont annoncé qu’ils avaient accepté les termes du quart-arrière de 32 ans après que l’équipe l’a coupé après la saison 2019. Les Panthers cherchaient un quart-arrière alors que Sam Darnold est aux prises avec une blessure qui le mettra à l’écart pendant quatre à six semaines.

Newton a passé ses neuf premières saisons avec les Panthers, repêché n ° 1 au classement général par l’équipe en 2011. Pendant son séjour en Caroline, Newton a lancé pour 29 041 verges et 182 touchés tout en courant pour 58 touchés. Il est le meneur de tous les temps pour les verges par la passe des Panthers et le troisième sur la liste de course de tous les temps de l’équipe avec 4 086.

Newton a remporté le titre de recrue offensive de l’année en 2011 et MVP en 2015. La même année, Newton a mené les Panthers à un dossier de 15-1 et à une apparition au Super Bowl. Après avoir été coupé par les Panthers en 2020, Newton a signé un accord avec les New England Patriots et a joué 15 matchs. Au cours de sa seule saison en Nouvelle-Angleterre, Newton a amassé 2 657 verges et huit touchés tout en se précipitant pour 592 verges et 12 touchés. Voici un aperçu de ce que les fans ont à dire sur le retour de Newton chez les Panthers.

Une réinitialisation

L’accord de Cam Newton avec les #Panthers est pour le reste de la saison 2021, me dit-on. Une chance de réinitialiser sa carrière, puis de frapper une agence libre en mars. – Tom Pelissero (@TomPelissero) 11 novembre 2021

Une personne a écrit: « Folie: continuez à refaire la même chose et attendez un résultat différent. Embarrassant. Avec les Panthers à court de quarts, il était logique de ramener Newton. »

RG III montrant l’amour

Cam Newton est de RETOUR dans la NFL comme il se doit. – Robert Griffin III (@RGIII) 11 novembre 2021

Un fan a déclaré: « Oui, si les Panthers remportent quelques victoires et se faufilent dans les séries éliminatoires. C’est le top 5 des FA des 5 dernières années. » Nous devrons attendre et voir depuis que Newton a connu des difficultés en Nouvelle-Angleterre et ses deux dernières années avec les Panthers.

