Le retour de Cam Newton chez les Panthers a eu plus d’impact qu’on ne l’aurait imaginé

Le retour de Cam Newton en Caroline n’était pas seulement important, c’était emblématique. Quelles que soient les idées préconçues que vous aviez sur le retour du n ° 1 ont été rapidement déchirées car le légendaire quarterback de l’équipe n’a pas seulement revitalisé les Panthers, il les a révolutionnés.

En un seul après-midi, les Panthers sont passés d’une organisation ennuyeuse et morte dans l’eau qui n’inspire aucune excitation à une équipe qui non seulement dominait le meilleur de la NFC, mais qui avait l’impression qu’elle avait quelque chose de spécial en préparation. par conséquent. C’est l’effet Cam Newton.

Pour comprendre pourquoi ce mouvement signifie tant, nous devons examiner ce qui a amené les Panthers dans la niche en premier lieu.

Pendant près d’une décennie, toute l’offensive de la Caroline a tourné autour de Newton, et l’équipe a été construite en pensant à ses compétences. Cela signifiait surcharger l’équipe de talents aux postes de compétence, mais négliger lamentablement la ligne offensive pour équilibrer cette avidité aux autres postes. Pour la plupart, cela a fonctionné. Lorsqu’il était en bonne santé, Newton était capable de masquer les lacunes en matière de protection avec son athlétisme, sa capacité d’évasion et, avouons-le, une taille qui l’a rendu difficile à abattre. Ce n’était pas une approche bien construite, mais cela a fonctionné jusqu’à ce que Newton soit blessé.

Décidant qu’il était temps de passer à autre chose, les Panthers ont embauché Matt Rhule, se vantant d’adopter une approche plus analytique de l’organisation, et ont largué le plus grand QB que la franchise ait jamais eu. Cela a d’abord été accueilli avec confiance, car la croyance était que Rhule et Co. étaient des génies qui pouvaient changer la donne, mais au fil du temps, il est devenu évident qu’ils avaient absolument mal évalué leur situation QB. De Teddy Bridgewater à Sam Darnold, quelque chose dans leurs chiffres et leur analyse a dit que cela fonctionnerait – mais dans les deux cas, ils ont souffert du même problème : ni l’un ni l’autre n’étaient des leaders vocaux, et aucun ne pouvait gérer le manque de protection établi pour Newton.

Ramener Newton était un aveu tacite d’échec de la part du front office des Panthers, mais cela montrait au moins que l’équipe était capable de ravaler sa fierté. Pendant des semaines, les fans ont dit que l’équipe devait ramener Newton, et bien qu’il soit assez courant pour les fans de penser qu’ils savent mieux que les décideurs, dans ce cas, ils avaient 100% raison.

Prenant des clichés limités sur deux jours d’entraînement, Newton a marqué deux touchés lors du démantèlement 34-10 de la Caroline contre les Cardinals de l’Arizona – mais sa présence signifiait bien plus. La présence de Cam, son leadership sans faille, son exigence d’excellence, tout cela a transformé les Panthers en une équipe entièrement différente. Des deux côtés du ballon, la Caroline avait l’air revitalisée, motivée, et il n’y avait aucune erreur qui a obtenu le mérite du changement.

Christian McCaffrey dit que Cam Newton apporte de l’énergie comme personne qu’il n’a jamais connu. – Joe Person (@josephperson) 15 novembre 2021

Les plus grands athlètes, les légendaires, ne se contentent pas de performer sur le terrain, sur le court ou sur la glace, ils inspirent tout le monde autour d’eux à être meilleur. C’est précisément ce qui s’est passé lorsque Newton est revenu. Détestez-le autant que vous voulez, mais il n’a jamais été contesté que les mecs qui jouent avec Cam Newton aiment absolument tout ce qu’il apporte à la table. Tous ceux qui ont regardé les Panthers jouer dimanche savent que ce n’était pas la même équipe qui jouait au cours des neuf semaines précédentes. Ils avaient gagné des matchs, bien sûr, mais il n’y avait aucune énergie, aucune joie, aucune confiance. C’était comme si Carolina était surprise d’avoir gagné des matchs, ne croyant pas qu’elle le méritait.

En deux jours, Cam Newton a non seulement complètement transformé les Panthers en une équipe qui semble pouvoir faire une poussée tardive pour une place de wild card dans la NFC, mais son effet sur l’équipe de football a été ressenti par les Charlotte Hornets, se retrouvant comme les outsiders profonds des Golden State Warriors, apparemment imbattables.

LaMelo a déclaré qu’il savait que les #Hornets gagnaient. « En arrivant aujourd’hui, j’avais l’impression que nous allions gagner. J’ai vu les Panthers, ils jouaient contre les Cardinals. Et j’ai vu qu’ils étaient à 8-1 ou quelque chose comme ça. Je me dis : ‘Dang ce genre d’alignement.’ J’ai l’impression que nous pourrions gagner aussi. Et nous avons gagné. – Rod Boone (@rodboone) 15 novembre 2021

Il y a une semaine, j’ai écrit que les Panthers étaient un désastre total qui prendrait des années à être réparé. Ces problèmes n’ont pas été résolus par magie simplement parce que l’équipe a signé Cam Newton, ils viennent d’être mis à pied. La distraction n’est pas seulement la bienvenue, elle est enivrante, et en deux jours, Carolina est passée d’un état complètement oubliable à un incontournable. C’est ce que Newton veut dire.