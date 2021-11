Le retour de Cam Newton rend l’âme aux Panthers

Les Panthers de la Caroline ne sont plus les mêmes depuis le départ de Cam Newton. Je sais à première vue que c’est la déclaration la plus évidente au monde. De toute évidence, les équipes sont radicalement différentes lorsqu’un quart-arrière de franchise s’en va, mais il ne s’agit pas du jeu de Newton, pas vraiment. Malgré les blessures, la mauvaise gestion et la baisse des performances qui ont précipité sa sortie, Newton était toujours vénéré, aimé, d’une manière que les fans n’avaient pas ressentie depuis longtemps.

Maintenant, Newton est de retour. Jeudi, les Panthers ont annoncé qu’ils s’étaient mis d’accord sur les conditions pour ramener le n ° 1 qui serait vraisemblablement leur quart-arrière partant. C’est une réunion qui se sent bien, peu importe ce qui a déchiré ces côtés. Les premiers succès de Newton en Nouvelle-Angleterre ont cédé la place à la médiocrité, et les Panthers, essayant comme ils l’ont fait de trouver un nouveau passeur, ont réalisé que l’herbe n’était pas plus verte de l’autre côté.

Les mérites du football de ramener Newton sont en débat. Le sentiment du mouvement n’est pas : Carolina a de nouveau une âme.

Au cours des 18 mois écoulés depuis le départ de Newton, les Panthers étaient devenus l’une des équipes les plus ennuyeuses et milquetoast de la NFL, inspirant l’apathie au lieu de l’émotion. Le désir d’installer une approche analytique et basée sur les données du football au sein de l’organisation avec Matt Rhule a laissé Carolina se sentir comme un terrible cours de mathématiques que vous deviez suivre pendant trois heures chaque semaine. Le temps nous dira si la nouvelle approche pour les Panthers fonctionnera, mais les premiers retours ne sont pas bons. Newton n’a jamais représenté les nombres durs. Il n’était pas le parfait quarterback scientifique. Le regarder jouer était comme écouter du jazz fusion, parfois déroutant, souvent difficile, avec suffisamment de moments qui vous ont époustouflés pour vous faire ressentir quelque chose. Maintenant, c’est de retour.

Ce que vous devez comprendre à propos des Panthers, c’est qu’il s’agit d’une équipe dont les fans portent le cœur sur leurs manches. Ils embrassent les joueurs même s’ils ne sont pas géniaux, mais parce qu’ils les font se sentir. Jake Delhomme a été honoré pendant près d’une décennie, non pas parce qu’il était un quart-arrière d’élite de la NFL, mais parce que son attitude décontractée et son charme Bayou faisaient de lui une figure bien-aimée de l’équipe et de la communauté.

Cam Newton a également inspiré ces émotions. Les malaprops qu’il a utilisés dans les conférences de presse, la gamme infinie de chapeaux, tous plus ridicules les uns que les autres – cela a inspiré les moqueries des autres équipes et l’amour en Caroline. Pour les fans, le n ° 1 était leur quart-arrière et sa présence rendait l’équipe digne d’être regardée chaque semaine.

C’est ce qui manquait en 2021. Même avec un record moyen, il y avait très peu de motivation pour vouloir regarder les Panthers de la Caroline. Il n’y a rien de particulièrement excitant dans leur marque de football, en particulier en attaque, où le départ à chaud de Sam Darnold a cédé la place à un déclin glacial – mais même avant cela, ce n’est pas comme si Carolina était une programmation «à ne pas manquer».

Quoi qu’il arrive ensuite, c’est secondaire. Oui, les fans des Panthers devraient tempérer leurs attentes. Newton rend à Charlotte un joueur très différent de celui qu’il a laissé. Il a traversé plus de dépressions, a vécu dans une autre organisation et était sur le point de quitter la NFL. Parfois, cependant, le football compte moins. Le jeu est moins important. C’est ce qui se passe maintenant.

Cam Newton est de retour et les Panthers ont à nouveau une âme. Quelle que soit la prochaine étape, ce ne sera plus vers l’apathie.