Le retour de Celina Ferrer à Elite Way School et les premières chansons de Rebelde

Célina Ferrer est joué par l’actrice Estefanía Villarreal Et Internet ne pourrait pas être plus excité de voir un personnage revenir. Voici la vidéo où l’on peut voir le réalisateur et les élèves en avant-première Netflix.

Dans ce nouvel opus de Rebelde 2022, Célina est une élève hors pair de l’école, probablement la seule de sa génération à pouvoir exercer ce métier, que dirige l’EWS. Et au cas où vous ne vous en souvenez pas, Celina et Mia Colucci étaient amies dans le feuilleton original. Voici son premier regard.