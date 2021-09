Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United “c’est comme si Roy Keane rentrait dans le vestiaire”, déclare Danny Mills

Il n’est de retour que depuis quelques semaines, mais l’impact de Cristiano Ronaldo à Manchester United est énorme.

Ronaldo a marqué deux fois lors de ses deuxièmes débuts pour le club le week-end dernier et a également marqué lors de son premier match de la Ligue des champions face aux Young Boys suisses.

Ronaldo a trois buts en deux apparitions pour Man United cette saison

Le Portugais est également une figure influente en dehors du terrain – son coéquipier des Red Devils, Lee Grant, a donné un aperçu fascinant de la façon dont Ronaldo incite les joueurs à regarder ce qu’ils mangent sans rien dire.

“C’était vendredi soir à l’hôtel du groupe”, a déclaré Grant à talkSPORT le week-end dernier.

« Donc, comme vous le savez, vous finissez votre dîner et généralement un vendredi soir, vous avez quelques trucs de triche. Vous avez du crumble aux pommes ou vous avez un peu de brownie et de crème ou autre.

« Je vous le dis maintenant, aucun joueur n’a touché le crumble aux pommes et la crème anglaise, aucun joueur n’est allé chercher ce brownie parce que tout le monde était assis et l’un des gars m’a dit : « Qu’est-ce que Cristiano a dans son assiette ? »

Ronaldo semble changer la culture à Man United

«Nous avions donc un petit aperçu de ce qu’il avait et c’est évidemment l’assiette la plus propre et la plus saine que vous puissiez imaginer. Et ça m’a fait craquer de voir qu’aucun joueur n’a osé se lever et avoir cette malbouffe qui a été préparée.

Le retour de Ronaldo rappelle à Danny Mills Roy Keane, l’expert de talkSPORT affirmant que le retour de 36 ans à Old Trafford serait comme si l’Irlandais était à nouveau dans le vestiaire.

“Son influence en dehors du terrain, autour du terrain d’entraînement, et pas seulement pendant les 90 minutes qu’il joue, sera extrême”, a déclaré Mills lors de l’affrontement de Man United aux Young Boys en direct sur talkSPORT 2.

“Différentes personnalités – mais c’est comme si Roy Keane retournait dans ce vestiaire et disait” si vous voulez gagner des choses, si vous voulez gagner le genre de trophées que j’ai gagné et avoir autant de succès que moi, c’est ce que je fais .’

Des styles de leadership contrastés, mais Mills dit que Ronaldo et Keane obtiennent des résultats similaires

“Il ne le dira pas à voix haute, mais il est l’un des meilleurs joueurs du monde, sans doute le meilleur, mais sa méthodologie, son régime d’entraînement, la façon dont il prend soin de lui, les normes qu’il se fixe pour prendre soin de son corps sont sans pareil.

“Il n’y a aucune raison pour que tout le monde ne puisse pas faire ça et il s’attendra à ce genre de normes.”

