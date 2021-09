Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United est une “mauvaise nouvelle” pour Donny van de Beek, selon l’agent du Néerlandais, qui confirme les discussions avec Everton

in

Donny van de Beek était en pourparlers avec Everton au sujet d’un éventuel déménagement le jour de la date limite, a révélé son agent.

Le milieu de terrain néerlandais a connu des difficultés depuis sa signature pour Manchester United à l’été 2020 – son agent Guido Albers l’a admis récemment dans une interview exclusive avec talkSPORT.

Van de Beek n’a commencé que quatre matches de Premier League la saison dernière

Il est devenu un joueur à part entière à Old Trafford et bien qu’il ne soit qu’une saison dans son contrat de six ans, Van de Beek était lié à un déménagement à Everton cet été.

Et son agent a confirmé que des pourparlers étaient en place, cependant, le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a clairement indiqué qu’aucune décision ne se produirait.

“Nous avons eu des conversations avec Solskjaer et le conseil d’administration”, a déclaré Albers à Ziggo Sport. «Nous avons pris l’initiative de trouver un club et notre recherche s’est terminée à Everton.

« Nous avons entamé des discussions avec Marcel Brands [Everton director of football] et Farhad Moshiri [Everton owner].

.

L’homme de 35 millions de livres sterling n’a pas du tout figuré pour Man United cette saison

« Le lundi soir [prior to deadline day] nous avons reçu un appel de Solskjaer et du club qui nous ont dit qu’un transfert était hors de question et qu’il devait se présenter à l’entraînement le lendemain matin.

Le joueur de 24 ans reste à Man United avec la tâche de se battre pour sa place dans une équipe qui s’améliore tout le temps.

Man United a recruté Jadon Sancho et Raphael Varane, mais a gardé leur signature la plus en vue pour la fin alors que Cristiano Ronaldo faisait son retour au club le jour de la date limite.

Le retour de Ronaldo donne à Man United un énorme coup de pouce dans sa tentative de revenir au sommet, mais ce n’est pas bon pour la carrière de Van de Beek, admet Albers.

.

Le retour de Ronaldo a-t-il sonné la fin de Van de Beek à Man United ?

“Cristiano est arrivé vendredi, ce qui, nous le savions, était une mauvaise nouvelle pour nous”, a ajouté Albers.

“[Paul] Pogba joue à gauche, et avec l’arrivée de Cristiano, cela signifie un autre joueur supplémentaire au milieu de terrain avec Pogba qui s’éloigne de la gauche.

Ronaldo devrait faire ses deuxièmes débuts à Man United samedi alors qu’ils affronteront Newcastle à Old Trafford et talkSPORT sera au match avec Adrian Durham présentant GameDay Live de St James ‘Park.

SPÉCIAL PARI – OBTENEZ 60 £ EN PARIS GRATUITS AVEC BETFAIR

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.