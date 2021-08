Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United terminé

L’accord qui verra Cristiano Ronaldo revenir à Manchester United est maintenant conclu, a confirmé le club. L’avenir de l’international portugais a fait l’objet d’une pléthore de rumeurs tout au long de l’été, mais malgré des liens avec le Paris Saint-Germain et Manchester City, le joueur de 36 ans retournera désormais à Old Trafford pour un montant de 28 millions d’euros.

Manchester United complète le retour de Cristiano Ronaldo

Légende du théâtre des rêves dont l’avenir était en jeu

Bien que son apogée ne soit pas venu alors qu’il jouait à Manchester, Ronaldo, la plupart diraient, est le meilleur joueur à avoir jamais porté un maillot United.

Rejoignant le club d’enfance du Sporting Lisbon en 2003 pour un montant d’environ 17 millions de livres sterling, l’attaquant a été élevé par l’ancien patron des Red Devils, Sir Alex Ferguson, dans le joueur de classe mondiale qu’il est devenu – et qu’il est toujours.

Au cours de ses six années à Old Trafford, Ronaldo a marqué 118 buts et aidé 69 autres. Sa saison 2007/08 a été particulièrement impressionnante, lorsqu’il a marqué 31 buts en 34 matches de Premier League. Il était également le seul buteur de United en temps normal ou en prolongation lors de la finale de la Ligue des champions cette année-là, que les Red Devils ont remporté 6-5 aux tirs au but après le tristement célèbre dérapage de John Terry.

Bien qu’il ait fini par déménager au Real Madrid un an plus tard, il avait déjà obtenu le statut de légende au Théâtre des rêves.

Alors qu’il jouait dans la capitale espagnole, Ronaldo est sans doute devenu le meilleur joueur du monde, marquant plus de buts qu’il n’y avait d’apparitions pendant son séjour là-bas.

Il a rejoint les géants italiens de la Juventus en 2018 et a maintenu son record impressionnant, mais il a été rapporté vendredi que son temps était écoulé, le joueur n’apparaissant sur le terrain d’entraînement que pour faire ses adieux à ses coéquipiers.

Il y a eu des informations faisant état d’un déménagement à Manchester City, avec l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, en pourparlers directs avec les Citizens, mais cela a échoué, laissant juste United dans la course.

Selon Samuel Luckhurst, Sir Alex Ferguson a parlé à Ronaldo vendredi matin, et il n’a fallu que quelques heures pour que la saga des transferts prenne une autre tournure.

Avec son retour à United maintenant confirmé, Ronaldo cherchera à poursuivre sa forme impressionnante là où tout a commencé et pourrait aider les Red Devils à remporter leur premier titre de Premier League en plus de 8 ans.

Photo principale

Intégrer à partir de .