Le retour de Cruz à Cancun | Daily Sound & Fury ⋆ .

Le sénateur Ted Cruz fait face à une nouvelle réaction des utilisateurs sur Twitter après avoir partagé une alerte de nouvelles d’une station locale du Texas faisant la promotion du retour des vols vers Cancun. le républicain du Texas a tweeté en réponse au tweet de l’ABC 13 de Houston qui demandait aux téléspectateurs: «Excité de voyager à nouveau? Cette compagnie aérienne peut vous proposer un vol pas cher vers Cancun ou même Las Vegas! »En février, le sénateur était retourné précipitamment au Texas après avoir été aperçu en train de voler à Cancun, au Mexique, alors qu’une catastrophe hivernale dans son État d’origine avait laissé des millions de personnes sans électricité ou eau. À son retour, Cruz avait déclaré que le voyage «était manifestement une erreur» et que «avec le recul, je ne l’aurais pas fait». À l’époque, Cruz a tenté d’expliquer sa décision, disant aux journalistes: «J’ai commencé à avoir des doutes presque. au moment où je me suis assis dans l’avion, parce que d’une part, nous tous qui sommes parents avons la responsabilité de prendre soin de nos enfants, de prendre soin de notre famille. C’est quelque chose que les Texans font dans tout l’État. » Le sénateur a également déclaré qu’il s’était envolé pour le Mexique parce que ses filles avaient demandé à faire un voyage et qu’il essayait d’être un «bon père». «Mais j’ai aussi une responsabilité que je prends très au sérieux pour l’État du Texas et franchement, partir alors que tant de Texans souffraient ne me sentait pas bien et j’ai donc changé mon vol de retour et j’ai repris le premier vol disponible que je pouvais prendre », a déclaré Cruz à l’époque. Cruz a également déclaré en février qu’il comprenait pourquoi les Texans étaient contrariés. avec sa décision de s’envoler pour une escapade mexicaine au milieu de la crise. «Bien sûr, je comprends pourquoi les gens sont bouleversés. Écoutez, nous sommes dans une période étrange où Twitter est devenu fou et les médias deviennent fous et il y a beaucoup de venin et de vitriol qui, à mon avis, sont franchement malheureux des deux côtés », a-t-il alors déclaré.

Mardi, le sénateur a fait face à de nouvelles critiques sur les réseaux sociaux de la part d'utilisateurs qui ont déclaré que sa tentative d'humour était inappropriée. de votre état étaient dans une situation désespérée lorsque vous les avez volontairement abandonnés », a écrit un utilisateur. «Le fait que vous en plaisantiez confirme que vous n'avez aucun regret. Vous êtes ce que vous êtes, monsieur. »Un autre a noté:« Près de 200 Texans sont morts dans la tempête hivernale pendant que @tedcruz s'installait au Ritz Carlton à Cancun. Il pense apparemment que c'est cool de plaisanter à ce sujet maintenant.

