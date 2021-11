Être annulé, c’est être boycotté par la société, ostracisé et ne plus pouvoir bénéficier d’une plateforme publique (Photo : Rich Fury/.)

« Les gars, si vous n’êtes pas en train de sucer la merde sur le parking, allumez un téléphone portable en l’air. »

En juillet, le rappeur DaBaby a déclenché une tirade vile, homophobe et stigmatisant le VIH lors d’une performance à Miami du festival Rolling Loud. Presque immédiatement, il a perdu des contrats de marque de premier plan, des performances futures et a été condamné par des artistes de toute l’industrie.

DaBaby semblait destiné à être rejeté en tant que victime de la culture de l’annulation. Et puis, l’avant-dernier vendredi, il est revenu sur scène à Rolling Loud – la scène même où il avait lancé des insultes ignorantes à peine trois mois auparavant, mais cette fois à New York – prouvant que les annulations sont, au mieux, temporaires.

Au pire, les annulations amènent les gens à doubler leurs points de vue controversés et à renforcer leurs plateformes plutôt que de les supprimer.

Immédiatement après les commentaires de DaBaby, il a publié des excuses écrites sur son Instagram adressant ses remarques » insensibles « , qui ont été supprimées quelques semaines seulement après leur publication. Des déclarations ultérieures blâmaient les médias sociaux, affirmaient un manque de contexte ou exprimaient des opinions plus ignorantes, par exemple en déclarant que ses fans homosexuels n’avaient pas le VIH ou le sida parce qu’ils ne sont pas des » méchants gays ***** » ou des » junkies « . .

Plutôt que de calmer le chaos, DaBaby a alimenté le tollé qui l’entourait et a apparemment prospéré sur la controverse. Il savourait l’idée qu’il était annulé – s’en vantant dans un rap freestyle nommé Whole Lotta Money, sorti presque exactement un mois après sa performance fatidique à Rolling Loud.

La vidéo du single a commencé avec une carte de titre indiquant « Starring DaBaby Canceled Ass », avec les paroles d’ouverture « n***** pense que je suis quelque part en train de pleurer » avec des mouchoirs / certifiés, Internet ou non, je vais m’en sortir avec tu’.

Plutôt que de profiter de l’occasion pour réfléchir et apprendre, DaBaby a profité de sa soi-disant annulation pour poursuivre sa carrière – et son retour sur scène montre que son plan fonctionne.

Les annulations, pour la plupart, sont un abus de langage. Être annulé, c’est être boycotté par la société, ostracisé et ne plus pouvoir bénéficier d’une plateforme publique – mais il est rare que cela se produise réellement.

Plus ils suscitent de tollé, plus leurs noms sont poussés dans la culture populaire

Dans de nombreux cas, les annulations stimulent en fait les plates-formes des personnes concernées – la controverse mène à des clics, après tout.

Par exemple, Chris Brown aurait été annulé après avoir été reconnu coupable d’agression criminelle – mais a ensuite capitalisé sur l’incident, réalisant même un documentaire autobiographique en 2017 pour raconter sa version de l’histoire.

Ou prenez le cas de Kanye West, toujours en quête de controverse, qui a été vu la semaine dernière avec Marilyn Manson à son service du dimanche, sa chorale religieuse et son groupe de prière.

Manson est actuellement accusé d’agression sexuelle, de violence et d’abus psychologiques par plusieurs femmes – qu’il prétend « déformer le passé » et sont « d’horribles distorsions de la réalité » – mais en étant photographié avec quelqu’un qui a été « annulé », West génère immédiatement un clic- des articles d’appâts et la rage d’Internet – tous favorisant son profil public.

Dans les cas de DaBaby et de West, plus ils génèrent de tollé, plus leurs noms sont poussés dans la culture populaire. Comme ils le disent, aucune presse n’est mauvaise presse – et en appelant à des annulations, nous favorisons en fait leurs plateformes plutôt que de les supprimer.

Bien sûr, les gens devraient être appelés pour des commentaires et des actions préjudiciables, mais actuellement, nous alimentons le feu plutôt que de l’éteindre.

Ce n’est pas à moi de contrôler le ton des gens, mais je ne peux m’empêcher de penser que l’annulation de la culture est simplement un autre nom pour l’humiliation publique – et notre approche « d’arrestation par les citoyens » ne fonctionne clairement pas.

Peut-être que nous devons déplacer les poteaux de but. Notre objectif devrait être de tenir les gens responsables de leurs paroles et de leurs actions, de soutenir ceux qui sont touchés et d’éduquer ceux qui ont mal agi.

Sur Twitter (de tous les lieux), il y a eu récemment de nombreuses conversations autour du concept de « culture de responsabilité » comme alternative – où les gens sont tenus de rendre compte de leurs actions, tout en créant également un espace de dialogue et de changement.

Nous devons trouver des moyens plus constructifs de nous exprimer qui cessent de contribuer à ceux qui suscitent la controverse

Cette culture peut être décrite comme un simple changement de comportement : plutôt que de pointer du doigt, pensez à lever la main pour suggérer des points de vue alternatifs, orienter les gens vers des sources alternatives et soutenir ceux qui ont été touchés.

Dans le cas de DaBaby, notre priorité aurait peut-être dû être de contrer sa désinformation – en partageant des histoires et en sensibilisant aux réalités du VIH et du sida – au lieu de blasphème, qui n’a servi qu’à faire parler de lui et de ses croyances ignorantes.

Cela dit, nous ne devrions pas interdire aux gens d’exprimer leur douleur – le faire reviendrait à marginaliser davantage les personnes privées de leurs droits. Il convient également de noter que pour que la responsabilité soit atteinte, quelqu’un doit comprendre l’impact humain de ses actions.

Il n’y a pas de solution tranchée, mais il est clair que nous devons trouver des moyens de nous exprimer plus constructifs qui cessent de contribuer à ceux qui suscitent la controverse.

Il y a des lignes dures qu’il ne faut jamais franchir. Les discours de haine sont des discours de haine, les abus sont des abus, et ils doivent être traités comme tels. La responsabilité peut en effet s’accompagner de la perte de privilèges ou de plateformes, mais cela devrait sûrement se faire par une réglementation plus efficace des plateformes de médias sociaux et des tribunaux plutôt que par la colère des masses.

DaBaby ira très bien – comme on le voit, les patrons de la musique sont heureux qu’il recommence à jouer comme si de rien n’était. Ils ont accepté ses non-excuses malgré le tollé de ceux qui l’ont touché, montrant qu’il y a beaucoup de travail à faire pour que l’industrie de la musique comprenne l’impact de leurs actions.

Plus : Divertissement



Aussi frustrant que cela puisse être, nous avons encore des options : nous pouvons contrôler à quelles plateformes nous contribuons et quelles causes nous amplifions.

Un ami m’a dit un jour de ne pas danser dans les flammes des incendies allumés par d’autres personnes – et de me concentrer plutôt sur les personnes qui ont été brûlées. Plutôt que d’alimenter les controverses, canalisons notre fureur vers quelque chose de plus constructif.

Peut-être qu’en détournant notre attention de démolir quelqu’un, nous pouvons créer de nouvelles plateformes pour les personnes et les causes qui comptent.

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contactez-nous en envoyant un e-mail à James.Besanvalle@metro.co.uk.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.



PLUS : Le showrunner d’Office, Michael Schur, dénonce les comédiens qui se plaignent de la culture de l’annulation : « Ils sont paresseux »



PLUS : Sharon Stone dénonce la culture d’annulation : « C’est la chose la plus stupide »



PLUS : JK Rowling n’est pas annulée – elle fait juste face aux conséquences de ses propres actions

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();