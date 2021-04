Le retour de D’Angelo Russell met les loups en orbite

Des heures pour avoir un sourire narquois au Minnesota. La saison est l’une des pires de ces dernières années, ce qui n’a pas été exactement une fête, et le puits de la Conférence occidentale est profond lorsque vous y entrez. Ils ont été mal donnés, en plus, mais l’effectif était déjà petit et jouer tout à un numéro un comme Anthony Edwards, aussi bon soit-il, ce n’est pas tout. Changement d’entraîneur à travers, avec Saunders quittant le poste pour l’arrivée de Finch, l’essentiel pour que les choses commencent à mieux fonctionner était d’être tout le monde. Au cours de cette campagne, il y a eu un coronavirus, une double blessure pour Towns, une interdiction de Beasley, des problèmes pour Ricky, Juancho ou Layman et une absence de 26 matchs pour Russell, entre autres. Les deux références de l’équipe et aussi des amis, Towns et Russell, ont disputé cinq matchs ensemble en 2020/21, négligeables et insuffisants pour établir un certain niveau. Avec le retour des anciens Lakers, Nets et Warriors, tout va mieux.

Les loups n’ont pas couru pour reconquérir Russell parce qu’ils n’en ont pas besoin, avec la saison déjà très difficile, et cela a été remarqué. Le joueur est revenu avec envie et bien physiquement, face à l’un des gardes de points les plus rapides de la NBA à De’Aaron Fox et sans que cela soit décisif pour le résultat. Russell était un remplaçant et a contribué 25 points, le plus dans son équipe, avec un Ricky Rubio qui a commencé comme partant après les problèmes de dos des derniers jours..

Une victoire contre un autre de ceux qui souffre à la conférence, oui, mais une victoire en fin de compte. Ils n’ont que treize ans dans cette campagne, chacun qui arrive ressemble à de la pluie dans le désert. Towns (23 + 13) et Edwards (19 + 8) ont de nouveau été ceux qui ont tiré le plus sur la voiture, mais les autres ont également répondu en fermant le rebond et en accordant quelques triples contre. Le Minnesota a tenu le coup dans les moments chauds et en a ajouté un de plus. Rôle spécial celui de Juancho Hernangómez, qui enchaîne avec un nombre irrégulier de minutes mais s’est retrouvé à nouveau découvert contre Sacramento: 17 points et 9 rebonds, avec +17 sur le court et 50% en tirs après 26 minutes sur le terrain.

Tout ne va pas être de la joie, car avant le match, on a appris que Malik Beasley allait être absent pendant quatre à six semaines. C’est une autre pierre sur le chemin. Mais mentalement, cette victoire sur les Kings est il y a longtemps car ils croient que, dans des conditions similaires, ils peuvent se battre avec les équipes de milieu de table. Même si c’est le cas, battez-vous. Ce match a été un échange constant de coups et avec beaucoup d’égalité: un nul à la mi-temps, un nul au début du dernier quart-temps … Mais à huit minutes de la fin, entre Reid, Hernangómez et un Russell qui en a fait deux triple là-bas en une demi-minute, les Wolves ont enchaîné une course de 12-0 qui a laissé leur rival brisé. Avec un tirage de Fox et un panier de Haliburton, les Kings se sont déplacés en moins de quatre à deux minutes de la fin, mais ils ne pouvaient plus le supporter et Towns et Russell ont mis le verrou sur le match.